Quan, el juny passat, el Govern espanyol va trepitjar l’accelerador per aprovar els indults als presos del procés, ja va decidir que ficava al congelador una reforma pendent anunciada en l’arrencada de legislatura, la modificació del Codi Penal per a la rebaixa de la sedició.

Ara, oficialitza la sortida de l’agenda d’aquesta carpeta, que en realitat sempre li va cremar a les mans i per a la qual no tenia els suports parlamentaris garantits.

L’executiu considera que aquest canvi legislatiu «no és prioritari» i no l’impulsarà abans que acabi l’any, amb tota seguretat. Després, ja s’anirà «veient». Però és evident que a partir del pròxim exercici tot es complica més per al gabinet, en la mesura en què s’anirà escalfant la maquinària electoral de cara al cicle que s’obre en 2023 i que serà antecedit pels comicis autonòmics andalusos.

El Govern va manifestar aquesta idea, després de la cita del Consell de Ministres, al mateix temps que va llançar un altre missatge diàfan al Govern: parlar d’un referèndum d’independència per a 2030 «no és el camí». La Moncloa rebutja discutir d’aquesta qüestió per a la segona reunió de la taula de diàleg, per a la qual no està tancada la data, encara que es remenen els dies 16 i 17 de setembre, segons l’executiu.

Relaxació

D’altra banda, el Govern, i en particular el seu president, Pere Aragonès, semblen haver detectat certa relaxació a l’executiu de Pedro Sánchez. Després de la promulgació dels indults, les veus que arriben de La Moncloa apunten al fet que la prioritat de Pedro Sánchez ja no és Catalunya, sinó altres aspectes, com els socials. Davant això, Aragonès ha modificat el seu discurs sobre el suport d’ERC als Pressupostos Generals de l’Estat vinculant-lo d’alguna manera a l’òptim discórrer de la taula de negociació, quan fa unes setmanes considerava ambdues qüestionis compartiments estancs i amb lògica pròpia.

Totes les fonts del partit i de l’executiu hi treuen ferro, fins i tot neguen tal viratge, però exposats a la textualitat reconeixen, això sí, la introducció de matisos.

En una entrevista a El Periódico publicada el 4 de juliol, el president de la Generalitat va ser preguntat per si el vot d’Esquerra als PGE aniria vinculat al seu contingut dels comptes o als resultats de la taula de negociació. La resposta va ser: «Al contingut dels Pressupostos, a la gestió dels fons. La taula de negociació amb l’Estat és institucional entre governs, no estan vinculats als suports parlamentaris».