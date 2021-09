A diferència d’anteriors ocasions, el PSC enfila amb molta tranquil·litat interna el procés que desembocarà en el relleu de l’actual primer secretari, Miquel Iceta, que cedirà el testimoni a Salvador Illa. El ministre de Cultura i Esport va confirmar ahir la seva intenció d’abandonar el lideratge del partit, i ha activat la maquinària del congrés extraordinari que, els dies 18 i 19 de desembre, encimbellarà l’actual cap de files dels socialistes catalans en el Parlament, vencedor les eleccions autonòmiques al febrer.

Iceta va comunicar ahir a l’executiva del PSC la seva decisió d’abandonar la direcció per a poder dedicar-se íntegrament a la seva responsabilitat en el Govern central i com a gest de «continuïtat» respecte a l’aposta que el partit va fer per Illa com a candidat a la presidència de la Generalitat. «No forma part de la tradició política del PSC que existeixin bicefalias en el partit», va subratllar Illa, que fa mesos actua com a referent i líder de facto dels socialistes catalans. Es tractaria, en la seva opinió, d’un «relleu natural».

El conclave tindrà lloc després del congrés federal del PSOE, fixat per a mitjans d’octubre. Abans caldrà passar pel tràmit de les primàries. La direcció del partit subratlla que, a diferència del que succeïa en altres èpoques recents, la dissensió interna és ara mínima. És molt poc probable que en aquestes primàries hi hagi un altre candidat que Illa; si n’hi hagués, les seves opcions serien nul·les.

Un rol important

Illa no va concretar quin paper li reservarà a Iceta quan el succeirà com a primer secretari, però dies enrere ja va avançar que el ministre de Cultura «continuarà tenint un rol important dins del PSC», perquè es tracta de «una figura indispensable» per a l’organització. El futur líder va assegurar que està a la disposició del PSC per a liderar un «nou projecte col·lectiu», i va expressar la seva admiració per Iceta després d’agafar les regnes de la formació «en moments molt difícils».

Iceta va arribar a la primera secretaria del PSC en un moment del partit molt diferent de l’actual. Va ser al juliol de 2014 després de la dimissió de Pere Navarro i després d’una etapa de convulsions internes entre els sectors de la formació que reclamaven una actitud menys hostil cap al procés sobiranista. El revés en les eleccions europees d’aquest any va propiciar la renúncia del llavors líder i el retorn de qui havia estat un dels homes forts del PSC en les etapes de Pasqual Maragall i José Montilla.

Matís per la polèmica entrevista

En paral·lel, el líder del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, creu que «s’han volgut fer comparacions que no es desprenen» de les seves polèmiques declaracions. En una entrevista publicada a Diari de Girona va afirmar que els darrers deu anys han estat els pitjors dels últims 300 a Catalunya i ha rebut una pluja de crítiques dels qui consideren que Illa ha banalitzat el franquisme. En una entrevista a Ser Catalunya, Illa no va repetir la mateixa frase però va evitar fer autocrítica. Assegura que manté que els últims deu anys han estat «molt negatius» per a Catalunya perquè s’ha anat enrere en matèria econòmica, prestigi institucional i convivència. Segons recull ACN, Illa assegura que el propòsit de la política no és, per a ell, confrontar permanentment i, per això, va evitar respondre directament les crítiques de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.