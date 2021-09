El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha sumat a les peticions de la Cambra de Comerç de Girona, la Diputació i altres organismes de crear cinc nous accessos a l'AP-7 a les comarques gironines. La institució ha afirmat en una declaració que específicament reivindiquen la construcció de les sortides de Capmany i Figueres Oest (que connectaria amb Vilafant). A més, el Consell Comarcal també aposta per potenciar l'accessibilitat en àrees logístiques que es consideren estratègiques com ara la Jonquera Sud o la zona de Figueres Nord. Des de l'Alt Empordà apunten en la necessitat d'adaptar l'N-II en funció del volum de trànsit en cada tram, però que els pressupostos estatals incloguin una partida pel desdoblament de la ronda de Figueres.

Per altra banda, els membres del govern del Consell Comarcal de l'Alt Empordà exigeix una compensació als ajuntaments que deixaran de percebre l'IBI que fins ara ingressaven de la concessionària de l'AP-7. Consideren que aquesta pèrdua comportarà conseqüències greus pels pressupostos municipals en uns números que s'han convertit en l'ase de tots els cops.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà demana a l'Estat que s'impliqui en el manteniment de la zona nord de l'AP-7, ja que és la porta d'entrada per molts visitants i, també, és una part turística molt important a la demarcació. Per això consideren que cal tenir especial sensibilitat en el manteniment de les àrees de servei, de descans i dels vials.

Per últim, creuen que l'alliberament de peatges de l'AP-7 ha de representar una oportunitat pel desenvolupament de la mobilitat al territori. Malgrat tot, demanen una acció conjunta a l'hora de resoldre tots els reptes que es plantegin. El Consell Comarcal presentarà properament aquesta declaració al consell d'alcaldes de l'Alt Empordà per veure si aconsegueix el suport de la majoria de representants municipals.

Puigneró afirma que l'Estat ha de rescatar les autopistes

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha contestat a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, tot dient que l'Estat ha de rescatar les autopistes pendents a Catalunya per compensar "el que no han invertit en anys" en infraestructures. I ha remarcat que reclamen el que ja s'ha fet a altres indrets com ara a Madrid. "Demanem que facin el mateix", ha dit durant la inauguració d'una exposició a la Vall de Núria, on s'ha celebrat Sant Gil.

També ha explicat que ha plantat la ministra en la inauguració de l'enllaç entre l'A-2 i l'AP-7 a Castellbisbal com a protesta per una obra que ha qualificat de "pont de la vergonya" perquè l'Estat ha trigat 15 anys a fer-la realitat. Amb aquest gest ha volgut protestar pel que ha qualificat el "pont de la vergonya" tot dient que era una obra molt reclamada al territori i que l'Estat ha tardat 15 anys a fer-la realitat. "Les obres que fa l'Estat a Catalunya no poden anar a aquest ritme", ha afegit. I ha recordat que aquest tram de 3 km s'ha fet a un ritme de 200 metres per any.

També ha recriminat a la ministra que aquest dimecres hagi emplaçat la Generalitat a "rescatar" les autopistes que mantenen els peatges i que són de la seva titularitat. Puigneró ha assenyalat que el model de concessions que el Govern ha aplicat fins ara ha estat per "suplir el dèficit" en infraestructures a Catalunya, "mentre es feien autopistes gratuïtes arreu" del territori espanyol, ha dit.

El conseller ha fet aquestes declaracions l'endemà que l'Estat hagi aixecat els peatges de l'AP-7, A-2, C-32 i C-33 i hagin deixat de ser de pagament.

Els peatges es desmantellaran en 3 mesos

L'Estat desmantellarà tots els peatges de Catalunya en els propers tres mesos. Així ho ha confirmat el delegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, que també ha explicat que es limitarà el pas de vehicles al nombre de carrils que tingui l'autopista, per tal d'anar treballant en el desmuntatge. Bramon ha destacat que el govern espanyol "ha complert amb el que va prometre" en relació a l'alliberament de peatges i ha reconegut que caldran alguns canvis en els accessos, tal i com li van reclamar algunes institucions gironines aquest dimarts. "Segurament haurà d'haver-hi aquests canvis, però com tot cal valorar-ho i mirar tots els estudis. Hem de fer les coses bé", ha assenyalat Bramon.