El Parlament ha constituït la ponència que treballarà la proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Aquesta norma pretén recuperar el lloguer social i frenar els desnonaments davant de grans tenidors. El diputat d'ERC Pau Morales ha estat escollit relator de la ponència. Segons fonts d'ERC, aquest dimecres ja s'ha començat a tractar les compareixences que han de servir per aprovar una nova llei "tan aviat com sigui possible", que pugui substituir el decret llei del Govern que el Tribunal Constitucional (TC) va tombar. Els grups parlamentaris d'ERC, Junts, CUP i comuns la van tornar a registrar per legislar-ho ara com a llei al Parlament.