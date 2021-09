El Consell per la República de Carles Puigdemont va patir ahir una baixa molt significativa. L’exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí va anunciar que abandona l’entitat en considerar que està «supeditada a les dinàmiques de la política i el Govern autonòmics».

En un comunicat, Ponsatí va revelar que no participa ni està implicada en les decisions ni en la direcció del Consell per la República des de finals del 2020, i que se’n va desvincular perquè la seva implicació «no contribuïa a deslligar-se de les lògiques electorals ni, més endavant, de les discussions sobre la formació i la coalició del Govern de la Generalitat». Però l’eurodiputada va més enllà als seus dards a l’organisme de Puigdemont: «Lamento que un instrument que podria ser útil per reprendre la via cap a la independència i fer efectiu el mandat de l’1-O operi supeditat als dinàmiques de la política i el Govern autonòmics».