El Càmping Alfacs d'Alcanar va ser un dels punts que més va patir les conseqüències dels aiguats d'aquest dimecres a les Terres de l'Ebre. Una quinzena de persones van haver de ser rescatades pels equips d'emergències en una actuació que defineixen com a "espectacular" per la rapidesa i eficiència tot i la complexitat. Dues d'elles són Cinta i Anna Forcadell, àvia i neta, que van quedar atrapades dins la caravana que tenien a primera línia de mar. "Baixava com un riu i ens va entrar un pam d'aigua. Ens pensàvem que l'aigua ens arrossegaria cap al mar", ha narrat la neta encara amb por als ulls. Alguns usuaris van capturar el rescat dels Bombers al càmping.

L'endemà de la tempesta l'establiment mira de recuperar la normalitat entre la runa acumulada i les destrosses. Tres cotxes són dins el mar.

Estudien declarar-ho zona catastròfica

El Govern estudiarà demanar la declaració de zona afectada per situacions d'emergència, l'antigament coneguda com a zona catastròfica, per als municipis afectats pels aiguats de la comarca del Montsià aquest dimecres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s'ha reunit amb alcaldes i comandaments d'emergències abans de visitar la zona afectada, s'ha compromès a avaluar conjuntament els danys amb els ajuntaments i intentar garantir que els ajuts per a la restauració arribin de forma efectiva i completa als municipis. Una demanda expressa dels mateixos batlles, que van veure com no podien accedir als ajuts cofinançats pels aiguats a la mateixa zones del 2018 per les condicions imposades en aquell moment la Generalitat.

Aragonès reconegut que, si bé les principals vies de comunicació ja estan obertes i operatives, encara queda pendent la recuperació de molts carrers i espais dels municipis d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona. "Toca fer l'avaluació dels danys, conjuntament amb els ajuntaments, i posarem en marxa les mesures de restauració al més aviat possible", ha apuntat. Part dels danys dels particulars, ha recordat, anirà a càrrec de les asseguradores. En paral·lel, ha anunciat, el Govern també contribuirà a aquesta restauració. "Valorem la possibilitat de demanar la declaració d'emergència de protecció civil, el que abans es deia zona catastròfica. S'avaluarà en funció dels danys per a millorar els ajuts als municipis afectats".

El president ha volgut donar resposta al malestar de molts alcaldes pels problemes administratius que van impedir l'arribada efectiva dels ajuts per l'episodi de 2018. Aragonès, en aquest aspecte, s'ha compromès a acordar amb els municipis les "bases" per accedir-hi. "Hem de posar-ho en marxa. Tenim l'aprenentatge de 2018 de les qüestions que cal millorar i ho tenim present per treballar-hi conjuntament", ha reblat.

Després que episodis com aquest, el Gloria, el Filomena o l'incendi de la Ribera d'Ebre de 2019, Aragonès ha recordat que "plou sobre mullat" a les Terres de l'Ebre amb la reiteració de fenòmens extrems relacionats amb el canvi climàtic. "Més enllà d'actuacions d'emergència calen actuacions estructurals perquè hi hagi més resiliència i capacitat de resistir. Les mesures de suport del Govern tindran en comte això. Ho hem treballat amb els alcaldes", ha precisat.

Defensa el sistema d'alertes

El president, que ha agraït en diverses ocasions la tasca i el paper dels cossos d'emergències durant l'episodi, ha sortit també en defensa del sistema d'alertes d'emergències després de les crítiques per la manca de previsió dels aiguats torrencials d'aquest dimecres al Montsià. Segons ha remarcat, "cap" dels models públics en l'àmbit català, espanyol o europeu, ni tampoc els privats –com els que usen les companyies elèctriques- va arribar a preveure aquesta situació.

"És un fenomen molt concret que no posa en qüestió el sistema d'alertes previst i que ha funcionat bé altres vegades ha funcionat. Es va produir un canvi molt precipitat, en molts pocs moments, i va obligar a fer l'alerta quan s'estava produint i era més per pal·liar els efectes i prevenir que no pas per fer una preparació amb molt de temps", ha tancat.