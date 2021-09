Es registren fins a 77 litres per metre quadrat en mitja hora. Una pluja torrencial va deixar ahir un panorama d’inundacions a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, a la província de Tarragona. Una de les localitats més afectades va ser Alcanar, on fins a les dues del migdia s’havien registrat 232 litres per metre quadrat, dels quals 77 van caure en només en mitja hora. La pluja torrencial va inundar baixos i carrers, va arrossegar vehicles i va provocar nombrosos talls a les carreteres i a la línia ferroviària.