La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va afirmar ahir en una entrevista a RAC-1 que malgrat que la reforma del delicte de sedició no consta al pla normatiu del Govern central per al 2021 –el ministre Bolaños ho va justificar dimarts pel fet que no és «una prioritat»- la qüestió no quedarà aparcada sense data. «Crec que estem demostrant que quan ens comprometem complim, i que quan aquest govern assumeix compromisos poden trigar més o menys, però s’acaben complint», va afirmar. Segons Sánchez, la reforma del delicte de sedició «està sobre la taula i es treballarà» perquè «és un compromís del president del Govern que no queda descartat ni molt menys».

Ara, va dir, «estem centrats en la recuperació econòmica i en què el procés de vacunació continuï essent un èxit», però «això no vol dir aparcar aquesta qüestió i defugir aquest debat».

Per part seva, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va dir que l’endarreriment de la reforma del delicte de sedició demostra quina és la importància i les prioritats que des del Govern central es concedeix a segons quins temes. Va demanar que es faci una valoració del que s’havia dit que passaria sobre aquesta qüestió des de l’executiu espanyol.