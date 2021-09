El Govern amplia del 50 al 70% les activitats teòriques presencials a la universitat, mantenint també l'opció telemàtica. Aquest és dels pocs canvis en la nova resolució de mesures contra la covid-19 que entra en vigor aquest divendres, amb una vigència de set dies. Incorpora també l'adaptació del nou pla escolar per al curs que comença el 13 de setembre. La resta de mesures es manté com fins ara, incloent les reunions de com a màxim 10 persones, el 70% d'aforament en actes i cerimònies civils o religioses o el tancament d'establiments a les 00.30 hores, amb l'oci nocturn tancat. El TSJC ha avalat precisament el manteniment de totes aquestes mesures en dues resolucions aquest mateix dijous.