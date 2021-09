El papa Francesc va afirmar ahir que la clau sobre el tema de l’independentisme de Catalunya és que Espanya «ha de fer un pas de reconciliació amb la pròpia història», en una entrevista a l’emissora COPE.

En la seva intervenció d’una hora i mitja, li van preguntar pel referèndum sobre la independència a Catalunya, i Francesc va explicar que «hi ha països d’Europa que estan avui dia fins i tot en procés d’independència, com Kosovo», però que «són fets històrics que estan caracteritzats per una sèrie de particularitats». «El més clau en aquest moment en qualsevol país que té aquest tipus de problemes és preguntar-se si s’han reconciliat amb la pròpia història», va afirmar.

«Jo no sé si Espanya està totalment reconciliada amb la seva pròpia història, sobretot la història del segle passat. I, si no ho està, crec que ha de fer un pas de reconciliació amb la pròpia història, la qual cosa no vol dir claudicar de les postures pròpies, sinó entrar en un procés de diàleg i de reconciliació, i, sobretot, fugir de les ideologies, que són les que impedeixen qualsevol procés de reconciliació», va assegurar.

El Papa va afegir que l’expressió «unitat nacional» és fascinant, però «que mai es valorarà sense la reconciliació bàsica dels pobles». També va assenyalar que qualsevol govern «sigui del signe que sigui, ha de fer-se càrrec de la reconciliació i veure com porten endavant la història com a germans i no com a enemics o almenys amb aquest inconscient deshonest que em fa jutjar un altre com a enemic històric».

El papa Francesc també va confirmar que té previst a més del viatge a Glasgow per a la cimera del clima COP26, visites a Xipre, Grècia i Malta i, sobre una possible visita a Espanya, va explicar que li va prometre al president de la Xunta de Galícia (Alberto Núñez Feijoo) pensar en l’assumpte.

«És a dir, no ho vaig treure d’una eventual agenda», va aclarir, però va confirmar que a Europa visita només els països petits i que si va a Santiago, «vaig a Santiago, però no a Espanya, que quedi clar». Perquè la seva opció fins ara de viatge a Europa «són els països petits», i va recordar que va anar a «Estrasburg, però no a França».

Va revelar que «un dels moments més feliços» del seu pontificat va ser quan per a un acte van arribar al Vaticà tots els caps d’Estat o govern de la Unió Europea. «No en faltava cap i ens vam fer una foto a la Capella Sixtina. Això no ho oblido. No podem anar enrere. Va ser un moment de crisi i va reaccionar bé la UE. Malgrat les discussions, va reaccionar bé. Hem de fer el possible per salvar aquesta herència, és un llegat i és una tasca», va concloure.