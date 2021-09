Aena preveu ampliar la capacitat de vols de l’Aeroport de Barcelona-el Prat estenent la tercera pista cap a l’est, cosa que afectaria la llacuna de la Ricarda, espai natural protegit per la xarxa europea 2000. Així ho constata el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) que Aena ha presentat aquest divendres davant la Comissió de Coordinació Aeroportuària de Catalunya.

«L’ampliació del camp de vols, i concretament de la pista 07R/25 L i els seus rodolaments associats cap a l’est, mantenint el llindar per a aterratges a la ubicació actual, afectaria zones de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa també és precisa la inclusió de les actuacions corresponents a les mesures compensatòries i dels terrenys que fos necessari adquirir amb aquest objectiu en les inversions 2022-2026», afirma el document, que està previst que s’aprovi en el Consell de Ministres abans del 30 de setembre.

La Terminal 1 i la Terminal Satèl·lit

El document fixa la planificació estratègica i les inversions de la companyia per al període 2022-2026 i a l’Aeroport de Barcelona i aposta pel seu desenvolupament a través de dos projectes vinculats: l’ampliació i remodelació de la Terminal 1 i la nova Terminal Satèl·lit, i l’ampliació del camp de vols mitjançant l’allargament de la tercera pista.

Per al pròxim lustre, la inversió prevista d’Aena al Prat és de 364,96 milions d’euros, amb 108,47 milions per a la remodelació de la T1 i la nova Terminal Satèl·lit i 92,06 milions per al concepte ‘Ampliació camp de vol’, relacionat amb l’allargament de la tercera pista.

Tot i que planifica que sigui operativa el 2029, Aena reconeix que l’ampliació de la tercera pista que afecta els espais naturals protegits «està condicionada a tenir la cobertura necessària que possibiliti la seva execució materialitzada en un nou pla director, el procés de tramitació del qual es preveu llarg per la seva dependència de diverses administracions i els seus organismes competents, incloent la Comissió Europea».

Fonts d’Aena han assegurat que el Govern català coneixia «àmpliament» els detalls del document ara presentat i que aquests estan recollits en l’acord Estat-Generalitat per a l’ampliació de l’aeroport.

Una de les primeres reaccions crítiques amb aquest projecte ha sigut la de l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, que ha denunciat que el DORA demostra que el Govern «ha mentit» quan va dir que respectaria l’espai de la Ricarda. Miholer ha augurat que la Comissió Europea no avalarà la construcció sobre un espai natural.

El juliol passat, la Comissió Europea (CE) va advertir Espanya que una eventual ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat no ha «d’afectar de forma significativa» el delta del Llobregat, que pertany a la xarxa europea Natura 2000. I fa només uns dies, la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va assegurar que l’ampliació de l’aeroport del Prat «no tirarà endavant» si no compleix «totes les garanties mediambientals».

El Govern nega l'afectació a La Ricarda

El Govern nega que l'ampliació del Prat comporti la invasió de La Ricarda, tal com es contempla en el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026.. Fonts de l'executiu que el DORA és un document que només s'encarrega de fixar les tarifes aeroportuàries i que, per fer-ho, necessita tenir en compte variables com el volum de passatgers que s'esperen o les inversions previstes a cada aeroport. En cap cas, però, té la capacitat per establir com s'han de dur a terme aquestes inversions. Aquesta decisió depèn del pla director, un document que ha de passar els filtres de la Generalitat, el govern espanyol i la Comissió Europea i que encara no s'ha definit, segons destaca el Govern.