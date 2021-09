La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va anunciar ahir que el Parlament distingirà amb la Medalla d’Honor de la institució d’aquest any totes les persones «víctimes de la repressió i de la causa general contra l’independentisme» arran de l’1-O, així com als col·lectius jurídics que les defensen. En una compareixença telemàtica, Borràs va afirmar que la Mesa del Parlament ha acordat concedir la Medalla d’Honor de 2021 als que «pateixen la persecució per defensar la llibertat dels ciutadans a escollir el futur de Catalunya, amb la voluntat d’acompanyar-los institucionalment», a proposta de Borràs i aprovada per la majoria de la Mesa. Així, l’objectiu és reconèixer la «voluntat defensada reiteradament als carrers i a les urnes d’autodeterminar i conquerir el futur nacional en llibertat». La medalla serà dipositada al Museu d’Història de Catalunya (MHC), on d’aquesta manera «es farà present aquest trist episodi de la història viva».