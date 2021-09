Protecció Civil ha recomanat als propietaris de segones residències d'Alcanar i zones inundades, que aquests dies puguin desplaçar-s'hi després de la tromba d'aigua de dimecres, que revisin l'estat dels aliments abans de consumir-los. "Si trobeu aliments mullats o afectats per les inundacions, no els aprofiteu, tampoc els envasats. Poden estar contaminats", afirma el cos en un fil de piulades a Twitter. També recomana fer una inspecció prèvia dels immobles i tenir precaució amb els fangs i les aigües acumulades durant dies pel risc de contaminació.

D'altra banda, Protecció Civil informa que la Policia Local controla els accessos a Alcanar per garantir que només hi accedeixen persones residents o propietaris de domicilis de segona residència o bé voluntariat que es desplaça per ajudar a la neteja.