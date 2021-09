La Guàrdia Civil sosté que Artem Lukoyanov, fill adoptiu de Vlasilav Shurkov, anomenat el Cardenal Gris, un influent i misteriós exassessor personal del president rus, Vladímir Putin, va intervenir en una operació de venda de gas liquat entre una empresa russa i una altra de xinesa. El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que instrueix el cas Volhov, de possible finançament irregular del procés, creu que aquesta operació podria ser una simple «pantalla» per «amagar algun tipus d’operació irregular» o el «finançament d’un partit polític».

En un informe de l’institut armat, al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, els agents, a petició del jutge, han rastrejat el contracte signat entre les dues companyies immerses en aquest negoci i el desemborsament d’un avançament de 295.000 euros. Els investigadors van tenir coneixement d’aquesta operació a partir de l’anàlisi del telèfon de Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, que va ser detingut a l’octubre de 2020 en l’operació Volhov.

En el seu mòbil apareix un document enviat per Alexander Dmitrenko, a qui el Govern ha denegat la nacionalitat espanyola pel seu vincle amb els serveis d’intel·ligència russos, sobre el desemborsament de 295.000 euros efectuat per l’empresa xinesa Gulf Energy (radicada a Honk Kong) a la russa Inter-Broker (amb seu a Sant Petersburg).

Pagament de garantia

Segons la Guàrdia Civil, aquest pagament era la garantia del 5% del negoci que es pretenia iniciar en la compravenda de gas liquat. Alay i Dmitrenko tenen des de fa anys una estreta relació, fins al punt que l’empresari va viatjar amb ell en dues ocasions a Rússia. «Vam anar a unes universitats», explica Dmitrenko.

Les indagacions no només se centren en els missatges localitzats al telèfon d’Alay, sinó també en els enllaços amb correus electrònics que li va remetre Dmitrenko. D’aquesta manera, els agents han tingut coneixement que, en primera instància, un banc del Regne Unit es va negar a fer el pagament, de manera que es va estudiar la possibilitat d’efectuar-lo des d’un compte particular d’una responsable de l’empresa xinesa Gulf. Aquesta segona opció tampoc va ser executada i es va decidir obrir un nou compte al banc xinès ICBC (Industrial and Comercial Bank of China), des d’on es va realitzar la transferència.

No obstant això, el fiscal Fernando Maldonado ha presentat un recurs contra la decisió del jutge d’ordenar a la Guàrdia Civil que investigui aquest negoci, ja que, segons el seu parer, té un «caràcter prospectiu» i vulnera «els més elementals drets i llibertats en una societat democràtica basada en la supremacia de la llei», segons l’escrit.

Petició d’arxiu

El fiscal reclama l’anul·lació de l’ordre donada a la Guàrdia Civil i l’arxiu d’aquesta part del cas davant la «falta de motivació lògica de la investigació» i «el seu caràcter prospectiu».