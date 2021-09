La concessió de la Medalla d’Honor del Parlament a les «víctimes de la repressió i de la causa general contra l’independentisme» pel referèndum de l’1-O comporta un nou front de disputes i retrets. No només entre els grups independentistes i l’oposició, sinó també dins el mateix sobiranisme per la personació de la Generalitat com a acusació particular en algunes de les causes judicials obertes contra manifestants.

PSC, Cs i Vox van anunciar ahir que plantaran la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, en l’acte de lliurament de la distinció del proper 10 de setembre. Consideren que la proposta, avalada per l’òrgan parlamentari amb majoria independentista, «divideix» els catalans i furga en la ferida oberta després de la convulsa tardor del 2017. Més encara tenint en compte que l’any passat es va acordar per unanimitat concedir-la als sanitaris per la seva tasca per acabar amb la pandèmia. «Les institucions han de representar tothom, i aquesta decisió no representa tothom», va defensar la portaveu del PSC, Alícia Romero. Per a Ciutadans, el gest de Borràs no és altra cosa que una forma d’«escalfar» la Diada i una eina per «fer oposició» al president.