És considerada la millor agència immobiliària de luxe de la Costa Brava i de l’Estat. Així ho acrediten diversos premis a la seva trajectòria empresarial de 30 anys. Al capdavant hi figura Helena Jornet que dirigeix l’equip especialista de professionals acreditats en la compravenda i el lloguer d’immobles, així com el lloguer vacacional.

Com està anant la present temporada i quin tipus de clientela estan tenint actualment?

El cert és que tenim una cartera de clients molt diversa. Tenim una part important de client nacional i treballem molt amb clients internacionals. Està sent una molt bona temporada. Malgrat tots els malgrats, estem vivint una època molt dolça per nosaltres. Entomem les adversitats amb respecte, però sense por i amb voluntat de transformar-les en oportunitats de diversificar, de millorar i de créixer, i en això, el BBVA és un bon aliat. A la seva oficina de Sant Feliu de Guíxols hi ha un equip molt proper i qualificat que pot atendre els nostres clients internacionals en diferents idiomes.

I són aquestes les claus del vostre èxit? Per això han rebut tants premis recentment?

Els International Property Awards ens han escollit com a millor immobiliària de l’Estat en tres categories: immobiliària, màrqueting i web. De fet, han premiat helenajornet.com per ser la millor pàgina web d’agència immobiliària d’Europa. I els Luxury Lifestyle Awards ens han escollit com a millor immobiliària de luxe de la Costa Brava. Estem en una cerca constant de l’excel·lència, per això, per nosaltres aquests premis són un reconeixement a la perseverança, a la passió i a la feina ben feta del nostre equip, i estic segura que és precisament això el que ens permetrà superar totes les adversitats.

Què busca exactament el seu client?

Tenim la gran sort de viure i treballar a la Costa Brava, amb un clima, una gastronomia, un estil de vida i un entorn natural i paisatgístic privilegiats. La majoria dels nostres clients cerquen una segona residència per a ús particular: apartaments a primera línia de mar, a prop de la platja, masies amb encant, propietats amb una arquitectura singular... Però un dels factors que ha fet que cada dia ens enamorem una mica més de la Costa Brava és que alguns dels nostres clients són alts directius de grans companyies multinacionals que han viscut i treballat en molts països arreu del món i que escullen establir-se a casa nostra en el moment de retirar-se.

Les propietats que comercialitzen tenen certificats energètics per reduir el consum d’energia i emissions?

Sí, totes les propietats que comercialitzem disposen de certificat d’eficiència energètica que indica el consum energètic i les emissions de CO2 de l’habitatge en qüestió. També incorpora recomanacions i millores per a obtenir un comportament energètic més eficient, augmentar el confort de l’habitatge i reduir la despesa energètica. De fet, així ho estableix la legislació vigent.

Detecten símptomes de recuperació del sector immobiliari?

Les previsions són molt bones, encara que si una cosa ens ha ensenyat aquesta crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint a nivell mundial, és que el futur és imprevisible. Per part nostra, seguirem treballant per fer la nostra feina de la millor manera possible, intentant fer-ho una mica millor cada dia que passa. Com sempre diem, una llar a la Costa Brava és un gran tresor i, nosaltres, seguirem fent-ho tot pels vostres tresors.