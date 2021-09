Les tasques de neteja d’Alcanar no s’aturen. Tres dies després dels aiguats, les tasques dels 150 voluntaris de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona se centren ara en els habitatges particulars i locals afectats. Protecció Civil i l’Ajuntament d’Alcanar coordinen la seva feina des de les pistes poliesportives del poble. El tècnic de la Direcció General de Protecció Civil, Rafel Prades, va apuntar que «encara queda molta feina per fer», especialment a Alcanar Platja, amb segones residències que van començar ahir a valorar els danys materials. El consistori posarà a disposició de la població tres oficines d’atenció ciutadana i farà assemblees per facilitar informació sobre la gestió d’ajudes.

Protecció Civil, juntament amb l’Ajuntament d’Alcanar, s’encarregarà de repartir tasques durant tot el cap de setmana entre els diferents voluntaris que s’han desplaçat fins aquest poble del Montsià. Segons Prades, la seva tasca consisteix a «coordinar, organitzar i donar suport a la comunicació» entre totes les persones que s’han traslladat fins aquí. Així, es prioritzen sectors dels diferents nuclis de població amb la voluntat de tornar l’abans possible a la normalitat.

Des de les vuit del matí d’ahir, uns 150 voluntaris van començar a treballar per posar el seu granet de sorra en aquest objectiu. Una trentena d’aquestes persones van acudir de forma particular o a través de les crides d’ajuntaments propers, fent aflorar la solidaritat després dels aiguats del passat dimecres. Principalment s’encarreguen de netejar porxos, garatges i baixos que es van veure sorpresos pel gran temporal. Al poliesportiu municipal, més enllà de coordinar les accions de cada grup, també es proporciona avituallament.

El tècnic de la Direcció General de Protecció Civil va posar èmfasi en Alcanar Platja, una zona on s’hi concentren moltes segones residències. «Fem una crida perquè els veïns d’aquestes urbanitzacions revisin els aliments abans de consumir-los», ja que, segons va assenyalar, podrien estar contaminats. Fins a dia d’avui, molts propietaris no havien pogut accedir a aquests habitatges i fer la valoració dels danys materials ocasionats pels aiguats..

Amb la voluntat d’arribar a tots els veïns afectats, les oficines d’atenció ciutadana s’ubicaran als tres nuclis locals del poble: Alcanar, Les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja. Es tracta d’un sistema que ja es va posar en marxa amb motiu dels aiguats que van tenir lloc l’any 2018 i que ara es tornarà a aplicar a l’espera que el municipi sigui declarat zona catastròfica.

La petició de l’alcalde

L’alcalde de la localitat, Joan Roig, va reiterar l’agraïment envers totes les persones que s’han ofert durant aquests dies per netejar el poble, a la vegada que va insistir que ara «és el torn de les administracions supramunicipals» per destinar unes ajudes directes a la zona.