Els Mossos d’Esquadra estan investigant possibles delictes contra la llibertat sexual a dues menors a Sabadell. Una d’elles podria haver estat violada, encara que les fonts policials consultades van al·legar que les indagacions són incipients. Els fets es van produir suposadament a la matinada d’ahir a la zona del Parc Catalunya.

La investigació està oberta i les menors encara no han presentat denúncies. Una de les joves va ser traslladada a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, on se li va fer un examen mèdic.

En aquestes dates es celebra la Festa Major a la cocapital del Vallès Occidental, però els actes s’acaben a les onze de la nit. Després d’aquesta hora, una multitud de joves es van traslladar al Parc Catalunya. Allà, de matinada, van succeir els fets. Hi va haver grans concentracions, botellots i diverses baralles.

Segons el Diari de Sabadell, els primers indicis apunten que la jove hauria estat assetjada per una sola persona en presència d’una amiga. Tot apunta que hauria estat una violació consumada per part de l’home. L’amiga que acompanyava la víctima hauria presenciat els fets però no hauria estat agredida, segons fonts dels Mossos.