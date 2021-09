Unes 300 persones s'han concentrat aquest diumenge a Barcelona per reclamar la reforma del reglament d'estrangeria, a què es va comprometre el Ministeri d'Inclusió i Migracions i que ha de facilitar regularitzar la situació dels menors que han migrat sols i dels joves extutelats. La concentració, convocada per la coordinadora Obrim Fronteres, ha tingut lloc primer davant de la seu de la Unió Europea, al passeig de Gràcia, i després ha marxat fins a la delegació del govern espanyol, on un dels lemes que s'ha repetit ha estat "Papers per als nens". La protesta també ha servit per denunciar l'actuació del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la devolució dels menors a Ceuta, que l'Audiència Nacional està investigant.

Unes 300 persones han participat a la protesta, segons dades facilitades per la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).

Més de 80 entitats i col·lectius i més de 250 persones han signat un manifest amb motiu de la convocatòria i en què expressen el "profund malestar davant de les informacions que indiquen que el Ministeri de l'Interior ha decidit frenar" la reforma del reglament, que ha de facilitar que infants i adolescents que han migrat sols tinguin més fàcil el pas a la vida adulta.

A grans trets, la mesura ha de garantir el dret a documentar aquests adolescents i a simplificar els requisits de renovació d'aquest permís a partir dels 18 anys. "Actualment no tenen permís de treball ni de residència i no poden treballar, no poden estudiar, no poden accedir a un habitatge. Es queden al carrer", ha denunciat Marta Civit, de la coordinadora Obrim Fronteres. Mercè Creixell, també de la coordinadora, lamenta que aquesta situació "talla les ales d'aquests joves d'un dia per l'altre".

Les entitats signants del manifest demanen al govern espanyol que tiri endavant de forma urgent la reforma del reglament d'estrangeria, que s'havia d'aprovar en el Consell de Ministres del 24 d'agost, però que va quedar aturada. "Ens han dit que el Ministeri de l'Interior hi està posant traves amb l'excusa de l'efecte crida, que no és real, perquè els joves vénen empesos", ha dit Creixell, que ha denunciat "el joc polític a canvi de la vida de joves".

Els convocants també han denunciat els "procediments totalment il·legals" del Ministeri de l'Interior a Ceuta amb les expulsions col·lectives de menors i que "vulneren els drets dels infants". "S'han passat pel forro, parlant clar, tota la normativa nacional i europea. S'estan trepitjant els drets de la infància que, per tenir origen divers, sembla que en tinguin menys. Per això volem aprofitar l'oportunitat per reclamar el respecte dels drets dels infants també en frontera", ha destacat Creixell en declaracions als mitjans.

En el manifest, les entitats demanen fer "front comú davant del racisme, la xenofòbia i les discriminacions" i "dotar d’oportunitats tota la població per construir una societat més justa i cohesionada".