Xavier Novell sorprenia el passat 23 d’agost en anunciar la seva renúncia al càrrec de bisbe de Solsona. Hi renunciava per uns motius «estrictament personals» dels quals no va voler donar més detalls. Ara, gairebé dues setmanes després de la renúncia, ha transcendit que ha estat perquè l’exbisbe manté una relació sentimental amb Sílvia Caballol, una psicològa i escriptora bagenca, segons va avançar el portal Religión Digital i han confirmat a Regió7, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts de l’entorn de la parella, que també van afirmar que no volen fer declaracions al respecte.

L’exprelat i la seva parella es porten 14 anys. Novell, que amb 41 anys l’any 2010 es va convertir en el bisbe més jove de l’estat espanyol, en té ara 52, mentre que Caballol va néixer l’any 1983 a la localitat de Súria.

La parella estaria residint actualment a Manresa i l’exprelat ja estaria buscant feina en una cooperativa lleidatana, ja que a part de la seva formació religiosa és enginyer agrònom.

Per la seva banda, Caballol és llicenciada en psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), centre on també ha portat a terme un postgrau en Psicologia de la Salut. A més, ha fet incursions en el món literari i ha escrit diverses novel·les de temàtica eròtica. Es tracta de Trilogia Amnèsia i El Infierno en la Lujuria de Gabriel. Un dels punts on va presentar aquest últim títol va ser durant la setmana de Sant Jordi de l’any 2017 a la biblioteca de Súria. Caballol és mare de dos fills, fruit d’una relació amb un home àrab, i també va viure durant un temps al Marroc.