Els Mossos, en col·laboració amb les policies locals, van desallotjar la nit de dissabte diversos botellons a la capital catalana així com una exhibició de conducció temerària a la població barcelonina de Llinars del Vallès. Fonts dels Mossos van informar que van desallotjar, juntament amb la Guàrdia Urbana, diverses concentracions de persones a Barcelona, especialment a la plaça de Terenci Moix, al barri del Raval, on els desallotjats van deixar una pintada en senyal de protesta per l’actuació policial. També van dissoldre diversos botellons a la platja de Somorrostro.

A més, els Mossos van ser informats que en un polígon de Llinars s’estava duent a terme una exhibició il·legal de cotxes, amb mostres de conducció temerària. Quan els agents es van presentar al lloc, els concentrats van colpejar el vehicle, que es va retirar de la zona per tornar posteriorment amb un pla de desallotjament juntament amb efectius de les brigades d’Ordre Públic, Trànsit i Seguretat Ciutadana.