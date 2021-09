El Govern va insistir ahir a demanar la presència del president de l’executiu central, Pedro Sánchez, a la taula de diàleg entre Estat i Generalitat. Aquesta reunió és «un reinici després d’un any i mig i la presència institucional ha de ser al màxim nivell», van assenyalar fonts del Govern. L’executiu català també va reiterar que esperen una proposta de l’Estat pel que fa a l’amnistia i l’autodeterminació i que aquesta es concreti en la taula de negociació entre els dos governs. Les mateixes fonts del Govern van assegurar que els temes formen part del dia a dia entre Estat i Generalitat i s’han de negociar i formar part de les reunions bilaterals. Sánchez, per part seva, en una entrevista a El País, no va aclarir ahir si serà present o no a la trobada i va afirmar que portarà a la taula de diàleg «l’agenda del retrobament».

Per part seva, l’arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, va apel·lar ahir, amb motiu de la propera celebració de la Diada de l’11 de setembre, a «escoltar-nos els uns als altres» per resoldre el conflicte polític a Catalunya. Sota el títol d’«Escoltar-se per caminar junts», el cardenal va dedicar la seva glossa dominical «amb motiu de la Diada, a reflexionar sobre la necessitat d’escoltar-nos els uns als altres, perquè en això consisteix el diàleg».

«Viure l’escolta respectuosa podria ser la clau per resoldre molts conflictes de la nostra vida privada, social i política», destacava el prelat, que desitja que «aquesta Diada sigui una veritable jornada de trobada fraternal cap a una comunió que respecti la diversitat». No obstant això, el prelat puntualitzava que «no és el mateix sentir que escoltar. Sentir és captar sons, paraules, sorolls. Escoltar, en canvi, és una actitud personal i implica estar receptiu per comprendre el que diu l’altre». «La tecnologia millora l’audició. L’interès per l’altre i la bona voluntat millora l’escolta. Fixeu-vos, Déu ens ha donat dues orelles per escoltar i una sola boca per parlar», deia l’arquebisbe.

«Sovint -va afegir- tenim la sensació que parlem molt, però que escoltem poc. Escoltar, a més d’atenció, requereix temps, un bé que cada vegada és més escàs. Sense una escolta profunda no hi ha interacció ni relacions consistents ni, encara almenys, un diàleg». Segons Omella, «en diferents esferes de la vida, saber escoltar és un valor fonamental, és un pas previ a intervenir, a proposar, a decidir, a actuar».

«La primera fase d’un projecte en comú és escoltar», va afegir, recordant que el papa Francesc advoca per fomentar «la cultura de la trobada, que resumeix dient que és urgent construir ponts i no murs».