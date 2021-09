L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va reclamar ahir durant una entrevista amb Catalunya Ràdio que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoqui una taula institucional sobre el futur de l’aeroport de Barcelona. El document de presentació del projecte d’Aena, l’anomenat DORA, preveu l’ampliació de la tercera pista, cosa que en principi podria afectar l’espai natural protegit de la Ricarda.

El Govern va argumentar la seva posició formal de rebre el DORA sense objecccions davant el convenciment que hi ha vies per esmenar el projecte i reduir en gran part l’impacte a l’espai natural de la Ricarda. Potser sigui pel replantejament de l’operativa o millora de la gestió de l’aeroport com per la via de dividir l’afectació de la pista entre Remolar i la Ricarda, per exemple. Però totes les possibilitats estan obertes en la negociació. S’espera que aquesta negociació es perllongui uns quatre anys.