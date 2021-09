L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va fer ahir una crida a l’independentisme a combatre el «derrotisme» i a preparar-se per a un nou embat, ja que «la confrontació amb l’Estat no es pot defugir».

Així es va expressar en una carta enviada als afiliats del Consell per la República, l’espai parainstitucional que presideix des de Bèlgica, en la qual denuncia que la «repressió» de l’Estat contra l’independentisme s’ha convertit en «permanent».

Segons Puigdemont, «el moviment independentista s’ha de preparar per a la fase en què la resposta de l’Estat torni a ser un «no» a tot». «No podem dedicar més temps del que ja s’ha dedicat discutint banalitats partidistes: la confrontació amb l’Estat no es pot defugir, és una realitat inevitable per la qual hem de passar si volem que Catalunya sigui reconeguda com a nació sobirana i independent», va recalcar.

Al seu entendre, no cal «fer creure a la ciutadania catalana que, per alguna raó que desconeixem, vindrà un moment en el qual ens serà reconeguda la nació sense haver-la de que lluitar des dels carrers, places i institucions del país». No obstant això, a l’independentisme no li ho posen fàcil «ni els que ja ens van apallissar amb extrema violència el dia del referèndum ni els que, quatre anys després, actuen com si aquella victòria els destorbés».

«Potser per això cal combatre també un cert corrent narratiu que intenta desconstruir l’enorme gesta de l’1 d’octubre i estendre un biaix derrotista d’un capítol sobre el qual la història farà un judici unànime: votem i guanyem, malgrat la guerra repressiva deslligada per l’Estat», va destacar.

Puigdemont crida a «reforçar» el Consell per la República -un instrument que genera molts recels en les files d’ERC-, perquè «no hi hagi cap excusa per a preparar la manera de guanyar la pròxima confrontació amb l’Estat». Segons el expresident, el Consell per la República «és la institució republicana que recull la legitimitat» del 1-O i es posa al servei de l’independentisme per a «poder completar la tasca iniciada fa ara quatre anys».

Paraules polèmiques

En paral·lel, la reculada dels comuns en la defensa del referèndum ha refermat una nova disputa entre l’espai morat i l’independentisme. Després que el líder del partit en el Congrés, Jaume Asens, defensés que la consulta sobre la desconnexió hauria de guardar-se per a una segona fase, l’alcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, va defensar ahir sense embuts que «no hi ha cap condició per a plantejar un referèndum a curt termini» i que és «irreal» celebrar-lo abans del 2030 com va plantejar el ‘president’ al·legant que «la gent està cansada d’aquest pim-pam-pum per coses menors» i «ja no està per ximpleries».

Des d’ERC, la portaveu del partit, Marta Vilalta, va replicar que la «ximpleria és no fer cas al 80% del país que demana una solució democràtica sobre la base de l’autodeterminació i a l’amnistia», i es va mostrar «sorpresa» per la «tossudesa dels comuns a caure en la irrellevància política». La seva homòloga en Junts, Elsa Artadi, va furgar en la mateixa línia, assenyalant als comuns per la seva «aproximació insuficient», ja que, al seu judici, no estan al costat de la «majoria dels catalans». «Les seves declaracions són molt decebedores. Estan degradant la ciutat de Barcelona i perdent el control, i ara ella entra en altres tema per veure si tapa així la seva nefasta gestió», va reblar.