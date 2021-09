La Fiscalia General de l’Estat considera que la percepció de la societat sobre certes formes de corrupció ha canviat i el que abans era «tolerat» tant pels tribunals com per la societat ara se censura i es considera «greument lesiu» i que deteriora «de manera rellevant els fonaments sobre els quals s’erigeix l’Estat social i democràtic de dret». En aquesta línia considera convenient la creació d’una unitat de fiscals específics per lluitar de forma més àgil i coherent contra certes formes de corrupció a l’Administració, com la fragmentació de contractes públics per no treure’ls a concurs o l’ús d’instruments privats en la gestió d’allò públic, que no arriben a la transcendència dels assumptes que corresponen a Anticorrupció.

Segons la memòria de la Fiscalia, es tracta de millorar la persecució de «comportaments generalitzats en el passat, creats amb l’objectiu d’eludir l’aplicació de la norma administrativa», que «han passat a concebre’s com greument ofensius per a l’ordre jurídic penal». Aquesta percepció s’ha instal·lat a la societat i en els tribunals, que «han adquirit consciència de la gravetat d’aquestes pràctiques, fruit de la seva nociva repercussió en el desenvolupament econòmic de la societat».