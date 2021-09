La taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat es reunirà la setmana vinent, però encara no està fixada la data -podria ser el dijous 16 o el divendres 17-, ni l’ordre del dia ni tan sols la configuració de les delegacions, ja que Pedro Sánchez encara no ha revelat si acudirà a la cita a Barcelona. «S’estan conciliant agendes», va ser l’ambigua resposta de la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, en ser preguntada per la presència del cap de l’executiu espanyol. La incògnita es manté. El Govern, no obstant això, no contempla l’absència de Sánchez en aquest fòrum al qual bategen com un «recomençament» de les relacions amb la Generalitat amb Pere Aragonès com president.

«Estem pendents de fixar la data», va assegurar Rodríguez abans d’assenyalar que són moltes les persones involucrades en aquesta reunió i que resulta necessari quadrar calendaris. Entre ells, el de Sánchez. Fonts de la Moncloa van explicar que primer de tot cal concretar un dia per a, després, establir els continguts que es tractaran en la taula. En funció de l’agenda que s’acordi, recalquen des del Govern, es confeccionarà la llista de noms que formaran la delegació.

El mateix Sánchez treia ferro aquest cap de setmana a la seva presència: «El més important no és si hi vaig o no», va assegurar en una entrevista a El País. El transcendental, va destacar la portaveu, és la ferma aposta que fa l’executiu «pel diàleg i el retrobament», situant-los com «la clara prioritat del Govern».

Sense motiu per a l’absència

Al Govern no ho veuen de la mateixa manera i la possible absència de Sánchez implicaria conseqüències. La seva portaveu, Patrícia Plaja, no va voler entrar en els detalls, ni tan sols comentar si Aragonès acudiria si Sánchez no ho fes, perquè va assegurar que en els contactes que han mantingut entre governs «ningú ha comentat que Sánchez no vingués». A més, va insistir que «no hi ha cap motiu que justifiqui que Sánchez no assisteixi a la reunió de la setmana que ve». «No preveiem que no hi sigui. Recomencem la negociació perquè els actors han canviat i el Govern ha canviat i ha passat molt de temps des de la primera», va afegir.