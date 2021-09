«Ja n’hi ha prou d’excuses». Les paraules de la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, a Pablo Casado sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) van ser rotundes. Un dia després que el president del CGPJ, Carlos Lesmes, critiqués el PP i el PSOE pel bloqueig de la institució, l’executiu va exigir una vegada més als conservadors que compleixin amb la Constitució. La Moncloa rebutja l’últim motiu de Pablo Casado per no pactar el recanvi dels 20 vocals que componen l’òrgan de govern dels jutges. El líder dels populars vol que, abans d’acordar res amb Sánchez amb el mètode vigent, el cap de l’executiu es comprometi d’una manera fefaent a modificar la llei orgànica que regula el sistema d’elecció perquè els jutges es triïn a ells mateixos. Si el PP arriba al poder, consideren a la Moncloa, ja podrà impulsar el canvi de la norma si així ho veu oportú.

Casado va oferir una reunió «immediata» al president de Govern, Pedro Sánchez, però Rodríguez la va descartar. A la Moncloa no veuen necessària aquesta cita si abans, en els segons nivells, no hi ha un acostament per avançar en una negociació que, d’altra banda, ha estat gairebé tancada en diversos moments aquests tres últims anys. «Ningú ha de trucar cap espanyol per complir la Constitució. Tots estem obligats a complir la Constitució», va afirmar la portaveu del Govern.

«Us ha llegit la cartilla a tots»

Per altra banda, després de l’acte d’obertura de l’any judicial, és una tradició que el Rei dediqui uns moments a conversar amb els magistrats i els polítics que es desplacen fins al Tribunal Suprem. El que és menys habitual és que faci comentaris sobre els discursos que ha sentit. Però dilluns passat Felip VI es va permetre un «us ha llegit la cartilla a tots», en referència al discurs que minuts abans havia pronunciat el president de l’alt tribunal i del Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes.