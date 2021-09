Un incendi es va declarar ahir al costat de l’espai natural de la Ricarda. Els Bombers van rebre un avís cap a les 14.24 hores i quatre dotacions es van desplaçar a la zona.

El foc, que va afectar una superfície de 600 metres quadrats de vegetació, va quedar extingit sobre les 17.00 hores. La Policia Local del Prat investiga les causes de l’incendi. «No es descarta cap hipòtesi», van assenyalar fonts policials.

El foc es va originar en un camí exterior de l’aeroport de Barcelona, en un espai propietat d’Aena i que delimita amb la finca de la Ricarda. Segons expliquen fonts de l’Ajuntament del Prat, les flames van evolucionar en direcció a la tercera pista de l’aeroport, no cap a la finca la Ricarda, i els Bombers van abordar el foc des de fora de les tanques de separació.

L’incendi no va afectar el planning de vols de l’aeroport de Barcelona, però sí va obligar a modificar la configuració de les pistes d’enlairament i aterratge, segons informen via Twitter Controladors Aeris.

La Ricarda està a l’ull de l’huracà pel projecte d’Aena d’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat. Les entitats contràries a l’ampliació de la base aèria van fer ahir una crida a una participació massiva en la manifestació del 19 de setembre a Barcelona per oposar-se al projecte d’Aena, que preveu invertir 1.700 milions d’euros en l’allargament de la pista curta envaint la Ricarda i la construcció d’una terminal satèl·lit.

La portaveu del Sindicat de Llogaters, Carme Arcarazo, i la portaveu de Zeroport, Maria Garcia, van assegurar que el debat va més enllà de «la Ricarda sí o la Ricarda no» i consideren que ha d’incloure «l’impacte real» de l’ampliació sobre el Delta en un context d’emergència climàtica i en un model turístic que «només respon a l’interès dels fons d’inversió, immobiliaris i del turisme».

La protesta se celebrarà al carrer Tarragona i constarà de tres blocs, que portaran per nom Justícia climàtica i ambiental; Vides Dignes i Defensa del Territori, i se situaran entre la plaça Espanya i dels Països Catalans. Es tractarà d’una protesta «estàtica i reivindicativa», per les limitacions del Procicat com a conseqüència de l’actual context sanitari, i comptarà amb diverses columnes procedents de diversos punts del territori català.

Una de les més destacades és la que sortirà des del delta del Llobregat amb la participació d’entitats i veïns en direcció cap al centre de Barcelona, cap on també s’hi adreçaran altres columnes des del Maresme, els Vallesos, Osona i les comarques de Girona i Tarragona.

I és que, segons va explicar la portaveu de Zeroport, Maria Garcia, les entitats organitzadores també s’oposen a la creació d’un front aeroportuari català mitjançant les connexions en alta velocitat amb els aeròdroms de Girona i Reus.

Així ho van explicar ahir la portaveu de Zeroport, María García; la portaveu del Sindicat de Llogaters, Carme Arcarazo; la portaveu de l’entitat del Prat de Llobregat Ni un Pam de Terra Joana Gelabert; i la portaveu de la Xarxa per la Justícia Climàtica, Maria Marcet, en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes.

Les portaveus no van voler fer una previsió d’assistents, tot i que segons Garcia, calculen tenir el suport d’unes 300 organitzacions veïnals i ecologistes d’arreu de Catalunya.

Les entitats van denunciar «l’opacitat i l’arbitrarietat» dels governs català i espanyol sobre el projecte, que Aena ha xifrat en 1.700 milions d’euros. En aquest sentit, van subratllar la «total absència de justificació tècnica, social, ambiental, econòmica, financera i contrària a l’interès general».

El Govern podria participar-hi

El Govern no descarta participar en la manifestació. La portaveu, Patrícia Plaja, va explicar ahir que l’executiu encara no ha decidit si hi assistirà o no, però va afegir que podria ser que algun conseller o consellera hi anés: «No em sorprendria que algú hi participés». D’altra banda, Plaja va exposar que el president del Govern, Pere Aragonès, no té previst de moment visitar la zona de la Ricarda els propers dies, després que l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, l’hagi convidat a ell i a diversos responsables institucionals de Catalunya i l’Estat.