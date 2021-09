El Kremlin va negar ahir categòricament estar involucrat en el procés independentista català, al mateix temps que va assegurar desconèixer els contactes que va mantenir el cap de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, amb funcionaris russos a Moscou. El jutge investiga els contactes d'Alay amb un suposat espia rus i un negoci de petroli que el magistrat sospita que podria haver finançat irregularment el procés.

«No sabem res sobre aquests contactes», va assenyalar en la seva roda de premsa telefònica el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, en ser preguntat per les revelacions sobre el viatge d'Alay a la capital russa el 2019. The New York Times va assegurar, basant-se en un informe d’intel·ligència europeu, que Alay «es va reunir a Moscou amb funcionaris russos, amb exagents d’intel·ligència i amb el nét d’un espia del KGB, un home molt ben connectat».

«Això només és una mentida»

«No sabem com de veraces són aquestes publicacions. En tot cas, aquí parlen d’un cert involucrament de la part russa en els esdeveniments a Catalunya. Això nosaltres ho rebutgem categòricament. Això no és més que una mentida. Són falòrnies», va emfatitzar. «La meta era garantir l’ajuda russa per a aconseguir la separació de Catalunya de la resta d’Espanya, segons el diari novaiorquès. Al desmentiment s’ha sumat la portaveu del Ministeri d’Exteriors de Rússia, María Zajárova, que va concloure: «És la més estúpida de les falsificacions».