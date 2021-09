El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat temps fins dimarts que ve a la Generalitat perquè presenti les seves al·legacions per argumentar el tancament de l'oci nocturn. La Fecasarm havia demanat mesures cautelars urgents per tornar a autoritzar l'obertura dels locals nocturns, però la sala contenciosa-administrativa ha rebutjat les mesures urgents i dirimirà l'assumpte per la via ordinària. Així, el Govern pot presentar els seus informes fins a les 12 del migdia del dimarts 14 de setembre.

L'entitat patronal va impugnar aquest dimarts la resolució de la Generalitat del 2 de setembre que prorrogava i modificava el decret del 27 d'agost sobre mesures anticovid. En concret, es protestava contra el tancament de la restauració a les 0.30 hores de la matinada, i el tancament dels locals musicals nocturns que no tinguin espais a l'aire lliure. En aquest últim cas, només es poden fer servir els espais interiors com a lloc de pas cap als espais exteriors o els lavabos, i no s'hi pot ballar ni adquirir consumicions.

La Fecasarm va demanar al TSJC que derogués les limitacions de forma cautelaríssima sense escoltar la Generalitat. Els magistrats no hi estan d'acord i al·leguen que les mesures són la pròrroga de mesures anteriors, i per tant no hi ha tanta pressa com per no escoltar la contrapart. Per això, dona fins dimarts de la setmana vinent a la Generalitat perquè argumenti les seves restriccions.