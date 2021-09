Salut va administrar 18 segones dosis de la vacuna de la covid-19 d'AstraZeneca a persones que havien de rebre Moderna el 15 d'agost a Badalona, segons confirmen fonts del departament després que ho hagi avançat RAC1. Aquestes mateixes fonts assenyalen que, tot i que les dosis administrades de forma incorrecta són 18, el nombre d'afectats és de 34 perquè són les persones que es van vacunar en aquella franja horària i tots els vaccins es van registrar com a Moderna. Va ser després quan es va detectar l'error.

Font del departament confirmen que el 15 d'agost es va registrar "un incident en un punt de vacunació de Badalona" i que de seguida que es va detectar "es va informar a Salut Pública i es van prendre mesures per minimitzar possibles riscos".

Es va contactar amb les 34 persones per informar-les de la situació i se les està fent seguiment telefònic, indiquen des de Salut. Cap d'elles ha presentat afectacions i se'ls va donar l'opció de fer-se una anàlisi serològica passat un mes des de la segona dosi, informen des de la conselleria.

Preguntat per aquesta qüestió en roda de premsa, el titular de Salut, Josep Maria Argimon, ha lamentat l'error però ha subratllat que és un cas en un pla amb més de 10 milions de dosis administrades. No ha donat detalls sobre per què es van carregar per error vacunes d'AstraZeneca en lloc de les de Moderna.

Missatge de tranquilitat

Argimon ha insistit a donar un missatge de tranquil·litat als afectats perquè aquesta segona dosi diferent no té implicacions en la salut ni en l'eficàcia de la pauta completa, ha assegurat.

El conseller ha recordat que diversos països han plantejat pautes heteròlogues o mixtes, és a dir, amb vacunes diferents. A l'estat espanyol, les autoritats sanitàries van recomanar que les persones menors de 60 anys que havien estat vacunades en primera dosi amb AstraZeneca rebessin la segona de Pfizer per evitar l'aparició d'episodis trombòtics, molt infreqüents. La majoria va optar per rebre la segona d'AstraZeneca.