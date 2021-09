El president Pere Aragonès va mostrar ahir «la seva profunda indignació» per la decisió de Foment «basada només en declaracions públiques», va dir, de retirar la inversió prevista a l’aeroport del Prat. Aragonès no va estalviar en crítiques i va acusar el Govern de Pedro Sánchez de «boicotejar» l’ampliació del Prat, i de pretendre «col·locar la Generalitat entre l’espasa i la paret, perpetrant un xantatge en tota regla i mostrant una nul·la voluntat de diàleg i un menyspreu al consens». «No acceptarem una dinàmica de xantatge que tracta d’imposar un model desarrollista, digne d’altres èpoques», va resumir evocant el boom constructiu durant el franquisme.

Amb tot, el president va voler separar aquesta polèmica de la taula de negociació pel conflicte polític. Va aclarir que el presumpte xantatge denunciat descrivia el comportament del Govern «en l’àmbit de les infraestructures». «En la taula de negociació no parlarem de l’aeroport. Em nego a deixar de reclamar el referèndum i l’amnistia per un boicot de l’executiu al Prat», va sentenciar abans de demanar que «no es barregin carpetes».

Aragonès va afirmar que el Govern espanyol té un nul «interès» per invertir en l’aeròdrom del Prat i que el pla presentat la setmana passada, no sols és «inviable», sinó que a més «vulnera els acords signats el 2 d’agost entre tots dos governs». Per això, el cap de l’executiu va exigir a Pedro Sánchez que «retorni als acords» de fa un mes. «Propostes com l’ampliació de l’aeroport s’han de treballar més. Com estava previst en els acords, que donava dos anys per delimitar l’abast de la inversió en el pla director, per al qual hi ha dos anys de termini. Però han volgut imposar la destrucció de la Ricarda», va apuntar Aragonès.

En relació amb la disparitat de visions que presenta el Govern, en funció de si és Aragonès qui opina o si és el vicepresident, Jordi Puigneró, de Junts, el president va asseverar que l’executiu de Sánchez «buscarà la divisió interna» en la Generalitat per «ocultar que en el si de La Moncloa no s’aclareixen», ja que la vicepresidenta Yolanda Diaz (Unides Podem) es trobava ahir a la Ricarda «defensant l’espai natural». «El Govern de Sánchez busca a qui penjar-li el mussol per ocultar la seva divisió interna», va sentenciar. Aragonès també va reiterar la històrica demanda catalana que se cedeixi la gestió de l’aeroport a les institucions catalanes, perquè hi hagi un «pla de Catalunya per a la infraestructura».

«Irresponsabilitat»

El president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, va carregar de manera contundent contra la «irresponsabilitat» i «negligència» del Govern de la Generalitat davant la seva posició en la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona. La patronal insta el Govern a rectificar i mostrar un «suport unànime» a l’ampliació per obrir un diàleg en profunditat i s’aprovi l’ampliació: «Dialoguin i pactin», va sentenciar Sánchez Llibre, que va reclamar que el Govern «tingui una sola veu» de suport a l’ampliació. El president de la patronal va afirmar que la suspensió de l’ampliació anunciada ha causat «indignació» i «perplexitat».