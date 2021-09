Pere Aragonès va fer servir ahir el seu primer missatge institucional com a president amb motiu de la Diada per reclamar unitat a l’independentisme per afrontar el reinici de la taula de negociació, previst per a la setmana vinent, i al qual el Govern acudirà en demanda d’«amnistia i autodeterminació». En una posada d’escena (el missatge es va gravar a l’Hospital de Sant Pau) i un preàmbul centrat tot en la pandèmia, Aragonès va mirar de posar en relleu el que significa aquest fòrum de diàleg precisament el dia que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el va qualificar de simple eslògan. «Catalunya és a les portes de fer una cosa que no havia aconseguit mai: obrir una negociació amb l’Estat. I ho fem amb el compromís de les dues parts que el resultat d’aquesta negociació compti amb l’aval de la ciutadania de Catalunya a través d’una votació», va exposar Aragonès.

«El context de crisi per la pandèmia no ens pot fer oblidar que queda pendent resoldre el conflicte amb l’Estat», va explicar Aragonès per unir les dues parts del discurs. Segons la seva opinió, «hi ha una àmplia majoria» de catalans «que no volen girar full», una referència-resposta a Salvador Illa, que va encunyar el terme en campanya, «i que vol decidir el futur del país votant». Una votació que, segons la seva opinió, només pot ser un referèndum que inclogui l’opció de la independència i davant el qual es va comprometre personalment: «No descansaré fins a fer-ho realitat», va afegir. La taula de diàleg i negociació, va dir, s’ha d’afrontar «unint esforços, construint confiances, davant un procés ple d’obstacles que necessitarà temps, unitat i perseverança». I potser com a rèplica davant els que asseguren que la via del diàleg no dona rèdits, el president va presumir que «fins fa poc, era del tot impensable que l’Estat espanyol reconegués l’existència del conflicte polític».

Evitar equívocs

En la defensa tancada del referèndum que va fer Aragonès es detecta també una voluntat d’evitar equívocs. Per a ell, aquest tipus de votació és «la proposta més inclusiva per resoldre conflictes com el que vivim», però s’ha de fer de manera que el resultat sigui acceptat més enllà de les fronteres pròpies, «com ha fet, i tornarà a fer, Escòcia. Un procés democràtic, lliure, on tothom pugui fer sentir la seva veu».