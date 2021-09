La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va demanar que la Generalitat es retiri de les acusacions contra activistes independentistes durant l’acte de lliurament de la medalla d’honor de la cambra catalana als «represaliats» del procés.

La mesa de la cambra catalana -en la qual JxCat, ERC i la CUP disposen de cinc de les set cadires- va acordar concedir, a proposta de Borràs, la Medalla d’Honor de la cambra catalana en la categoria d’or a «les persones víctimes de la repressió i als col·lectius jurídics que les defensen». Aquesta decisió va desagradar a la resta de grups de la cambra -PSC, comuns, Cs, PPC i Vox-, que van acusar la presidenta de fer partidisme amb un guardó institucional. De fet, socialistes, populars, taronges i Vox no van participar en l’acte de lliurament de les medalles, celebrat ahir a la tarda a l’auditori del Parlament.

Borràs va reivindicar «la força del símbols» per aconseguir canvis polítics: «De veritat que no reconeixerem la força dels símbols quan símbols com un llaç, el color groc o una pancarta han estat directament apuntats i censurats per un ens com la Junta Electoral Central?». En nom dels homenatjats van parlar la jurista Anna Llauradó i l’activista Roger Español, que van reclamar a la Generalitat que es retiri de les causes contra activistes independentistes en les quals està personada.

En paral·lel, unes setanta persones «represaliades» del procés van signar un manifest en contra de la Medalla d’Honor del Parlament, que titllen de «simple operació estètica». Desenes de víctimes de la «repressió» de l’Estat exigeixen al text (que continua sumant adhesions) que la Generalitat retiri les acusacions contra independentistes, i reclamen canvis al cos dels Mossos.