Catalunya torna a celebrar avui la Diada sota l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 i encadena un nou Onze de Setembre en el qual es mesurarà l’estat d’ànim dels catalans. La crisi econòmica que es va desfermar l’any 2008, després de la «punxada» de la bombolla immobiliària i amb la fallida de Lehman Brothers, es va solapar amb l’auge de l’independentisme, de manera que des de 2010, amb la sentència de l’Estatut, va començar a quallar en part de la societat catalana l’aposta per la desconnexió. La tardor de 2017 va trencar les costures polítiques i socials amb un referèndum contingut per les forces de seguretat i una declaració unilateral d’independència fallida.

Encarrilada ja una nova etapa, va arribar una altra crisi d’abast mundial: la del coronavirus. El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) reflecteix el canvi de prioritats dels catalans. La immigració i l’accés a l’habitatge lideraven antigament el podi del problema més important a Catalunya. A partir de 2008 creix sense fre l’obcecació per l’atur i la precarietat laboral, i durant gairebé deu anys, fins l’octubre de 2017, encapçalen el gràfic.

El funcionament de l’economia també escala posicions, especialment amb dos pics (un el 2008 i l’altre el 2011), mostrant la duresa dels estralls de la crisi. També creix, de manera progressiva, la insatisfacció amb la política, que arriba al seu màxim a l’octubre de 2017 i es manté per sobre del 20% fins ja entrat el 2020.

És llavors quan la Covid-19 obliga a confinar la població a casa seva i la sanitat i la seguretat social, preocupacions irrisòries fins llavors (normalment per sota del 5%), despunten sense fre fins al primer nivell, passant d’un 6,2% com a principal problema per als catalans fins al 41,9% a l’octubre de 2020. La Generalitat, però, no ha preguntat específicament per aquest assumpte en els baròmetres publicats aquest 2021. «Aquesta part del CEO reflecteix la rellevància de l’agenda mediàtica, perquè influeix directament en l’opinió dels ciutadans», argumenta el politòleg i professor associat de la UAB Oriol Bartomeus.

Les cinc enquestes de 2020 reflecteixen com va evolucionar la perspectiva dels ciutadans en un termini de tot just nou mesos. La sanitat es va posar al capdavant dels principals problemes a Catalunya des de finals d’octubre, amb un 55,8%, pujant 41 punts respecte al febrer i col·locant-se com la principal qüestió per a un 41,9% dels catalans. Els tres principals problemes que la segueixen, amb resposta múltiple, són la insatisfacció amb la política (33%), les relacions Catalunya-Espanya (27,2%) i l’atur i la precarietat laboral (24,6%), que solien estar al capdavant de la llista.

«La pandèmia i la seva visibilitat ha aconseguit una cosa que feia molts anys que no s’aconseguia, que és treure focus mediàtic al conflicte territorial per dos motius: la pandèmia té tots els elements per a ser un focus mediàtic i afecta molt a la vida de les persones, i ve a ocupar un tema que començava a estar molt bloquejat, del qual els ciutadans estaven cansats de debatre: el conflicte territorial», apunta la politòloga de la UAB Berta Barbet.

Malgrat que ha canviat el focus, «la seva traducció política no és molt directa i no garanteix que hi hagi un canvi de dinàmica política perquè, durant la pandèmia, les posicions polítiques han estat poc clares», indica Barbet, i afirma que «el conflicte de la pandèmia no està ben articulat políticament perquè no queda clar quines polítiques té cada partit, i tampoc quins eixos divideixen a la societat», resol. És possible articular majories? «Segurament hi ha una gran majoria de catalans que les fixen en l’economia i els serveis públics, però això no vol dir que tots vegin la mateixa solució i que estiguin disposats a prendre el mateix tipus de mesures perquè els problemes es poden solucionar de moltes formes diferents. El que sí que ofereix és quins nous debats podem obrir que captin l’atenció», rebla.

La sanitat supera així el procés i creix, alhora, la insatisfacció política. Fins a un 46,4% dels catalans creuen que cap partit és capaç de donar la millor resposta al problema sanitari, mentre que els votants pugen la nota a la sanitat pública amb un 5,38 de mitjana en 2020, gairebé un punt més que l’any anterior.

«La insatisfacció amb la política és crònica. La política s’ha convertit en un problema en si mateix. Fa anys, la insatisfacció era bastant baixa, però des que es dispara, el 2009, va creixent i es converteix en permanent», exposa Bartomeus. Afegeix que el 2015, amb la irrupció de nous partits com Podem i Ciutadans, es podria suposar que farien descendir aquest gràfic, però això no ha succeït. «No passa per culpa de la polarització», resol.

Dubtes sobre una remuntada

El suspens general als polítics és aclaparador. La nota mitjana de confiança en els representants és d’un 3,36 i generen escepticisme en un 60,9% dels catalans. Més dividits estan els enquestats a l’hora de valorar al Govern, que obté una mitjana de 3,39: un 62,1% suspèn l’equip de consellers i només un 36,3% l’avala,segons el baròmetre de maig. La percepció empitjora respecte al desembre del 2020, perquè llavors el Govern aconseguia el 4.

Malgrat que a finals de 2020 un 87,3% considerava que el context era pitjor que un any enrere, actualment el considera així un 69,2%. Ara bé, els catalans dubten que hi hagi una remuntada. Al juliol, un cop superat el primer estat d’alarma, el 41,4% creia que la situació empitjoraria, i a l’octubre, en plena tercera ona del coronavirus, el mal pronòstic va pujar al 49,1%. Des de llavors, però, ha descendit el pessimisme.