L’independentisme torna als carrers sense un full de ruta compartit i en plena disputa entre els socis en el Govern pel diàleg amb l’Estat. La d’avui és la primera Diada amb els presos pel 1-O indultats i amb Esquerra al comandament de la Generalitat amb una aposta tancada per la negociació que els seus socis, dins i fora de l’executiu, veuen amb escepticisme.

La taula de diàleg, que està passada la cantonada, es tornarà a reunir amb les posicions polaritzades entre les delegacions, i fins i tot dins de les pròpies comitives. El xoc entre ERC i Junts s’ha aguditzat, però la convivència entre el PSOE i Unides Podem també. Mostra d’això és la retirada de la inversió prevista per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat, decisió que ha exhibit la fragilitat entre socis i que ha acabat amb acusacions creuades atribuint-se la responsabilitat els uns als altres i qüestionant la via del desglaç entre governs.

Una desunió que Junts va voler deixar molt palesa ahir, el dia abans de l’Onze de Setembre, amb una ofensiva per les xarxes socials en contra de la taula de diàleg i, sobretot, a favor de la unilateralitat. Poques hores després que el president, Pere Aragonès, convidés al partit de Carles Puigdemont a concretar quina seria la seva alternativa a la negociació, dirigents i càrrecs de Junts, entre ells la presidenta del Parlament, Laura Borràs, van compartir un missatge que titllava de «pobres» les concrecions que ha aconseguit fins ara Aragonès amb la seva estratègia pragmàtica. I concloïa amb un al·legat, sense major detall: «Hi ha alternativa: unilateralitat!».

La protesta d’aquest dissabte serà el reflex del canvi d’etapa en el carril del «procés· en el qual s’evidenciarà l’enfrontament obert entre ERC -que branda la bandera del diàleg- i l’ ANC, que s’aferra a la unilateralitat i esmena la negociació -ergo, la totalitat dels postulats republicans - exigint una estratègia per i per a la ruptura, incloent l’«aixecament» de la declaració unilateral d’independència (DUI) de 2017.

Aragonès, altres membres del Govern i representants de l’independentisme, es conjuraran avui en una jornada amb el focus posat en el diàleg amb l’Estat caldejat per l’ofensiva postconvergente. Junts i la CUP van donar de marge fins a 2023 per a explorar aquesta via, però creix el qüestionament sobre el desglaç i tots dos partits s’insten a preparar ja una «alternativa al fracàs». El pacte nacional per l’amnistia i l’autodeterminació segueix sense reunir-se, encara que l’executiu català assegura que la setmana vinent es començaran a donar alguns detalls del que pretén ser un grup que propulsi l’autodeterminació.

Retorn als clàssics

La represa de l’agitació als carrers és una volta als orígens: ofrena floral a Rafael Casanova i Salvador Allèn, acte d’Òmnium Cultural, esdeveniment de Ciutadans, manifestació clàssica de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), marxa pròpia de la CUP i acte institucional com a colofó a la jornada. Però la 10a protesta liderada per l’ANC té la voluntat d’allargar-se fins al primer cap de setmana d’octubre, quan es compliran quatre anys del referèndum del 1-O, sota el mateix lema: «Lluitem i guanyem la independència».

La manifestació de l’ANC, amb la col·laboració d’Òmnium Cultural i la Associació de Municipis per la Independència, centralitzada a Barcelona, començarà a la plaça de Urquinaona en direcció al parc de la Ciutadella, on se situa el Parlament de Catalunya. La marxa tirarà a caminar exactament a les 17.14 hores i recorrerà la Via Laietana i el passeig d’Isabel II, i arribarà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera. Des de l’organització van corregir el recorregut i van sortejar l’entrada a la Ciutadella per a evitar aglomeracions a les portes de la Cambra catalana, per la qual cosa l’acte polític se celebrarà enfront de l’estació de França.

Assistència de «sis dígits»

L’ANC preveu que, malgrat la pandèmia, acudeixin a la protesta almenys 100.000 persones -la seva presidenta, Elisenda Paluzie, va fixar una previsió de «sis dígits»- i va menysprear entrar en la competició per un «rècord Guinness», conscient que la desmobilització sobiranista i el gran impacte del coronavirus fan incomparable una convocatòria amb una altra prèvia. En l’última Diada prepandèmica, la de 2019, l’ANC va aconseguir reunir unes 600.000 persones, la xifra més baixa d’assistència registrada des de 2012.

Malgrat que de les eleccions autonòmiques del 14 de febrer va sorgir un Govern independentista amb el 52% dels vots a favor de la desconnexió -en una escassa participació del 51,3%-, aquesta Diada és especialment complexa per a l’ANC perquè el seu posicionament, a favor de la unilateralitat i en contra del diàleg perquè genera una «falsa normalitat», no reuneix simpaties entre tots els partits independentistes, que, si bé es divideixen sobre el diàleg, descarten a curt termini que es vagi a produir una separació forçosa.