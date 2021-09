El cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa, va fer una crida a aprofitar la celebració de la Diada d’avui, 11 de setembre, per obrir «una nova etapa» basada en la concòrdia, ja que «un país plural, ric en matisos», com Catalunya, va afirmar, «només pot ser governat des del diàleg».

«Hi ha qui prefereix fer política i governar només per a una part dels catalans, i hi ha qui vol obviar que una part de Catalunya pensa diferent (...). Però totes les coses bones que li estan passant al nostre país les estem aconseguint entre tots», va sostenir en un missatge publicat a les xarxes socials. En aquest sentit, va destacar que la superació dels pitjors moments de la pandèmia en l'àmbit sanitari i la incipient recuperació econòmica són fruit del treball conjunt entre les administracions i «de l’immens talent» de la ciutadania.

Illa considera que aquest és el camí a seguir i, per això, va apuntar que aquest 11 de setembre «toca passar pàgina» a d’altres debats i centrar els esforços en la superació de la crisi derivada de la pandèmia.

«Els i les socialistes proposem remar cap a un horitzó comú. El nostre país exigeix una acció coordinada per impulsar les prioritats de la recuperació«, ha explicat.

Aquestes prioritats, va detallar, passen per la reactivació de l'economia, la reconstrucció social, el reforç de la sanitat i l'educació públiques, la millora de la pluralitat dels mitjans de comunicació públics, la protecció de la infància i la joventut, i l'impuls de la transició ecològica i el feminisme.

Reparació de ferides

Per la seva banda, l’expresident de la Generalitat de Catalunya i president de la Fundació Rafael Campalans, José Montilla, ha expressat que si Catalunya vol celebrar una Diada per a la totalitat dels ciutadans ha de fer-ho «pensant en la reparació de les ferides socials». A la inauguració de la «Cimera Social: per una Catalunya social i progressista», que organitza la Rafael Campalans, vinculada al PSC, va considerar que convé deixar enrere «la retòrica del procés i prioritzar de veritat la governança del país».