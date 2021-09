El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va cridar ahir a mobilitzar-se aquesta Diada, a «omplir carrers i places» i «no renunciar a pressionar els polítics», ja que considera que és la raó d’existir dels activistes i la societat civil.

En un acte a Prats de Molló amb motiu de la Diada organitzat per la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Cuixart va demanar no oblidar el poder que té la ciutadania i no defallir: «Ens volien fracturar com a poble i no ho han aconseguit, i no ho aconseguiran mai mentre tinguem present sempre que de la nostra diversitat neix la més gran de les nostres fortaleses», va assenyalar. En aquest sentit, va subratllar que l’estat espanyol busca «dividir» i que «si la repressió persisteix és perquè no hem renunciat a la lluita».

«Tornar-ho a fer millor»

Cuixart, que durant aquest acte es va retrobar amb el exconseller Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, va defensar que a partir d’ara cal continuar lluitant pels drets civils i polítics, pel dret a l’autodeterminació i per la independència: «No podem renunciar a tornar-ho a fer, perquè estic convençut que el podem tornar a fer i fer-ho millor», va considerar.