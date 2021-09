El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer ahir una crida a sumar «àmplies majories» per assolir la república catalana» i dir que cal posar el projecte de país «al servei de tothom». Durant la seva intervenció a l’ofrena floral a la tomba del president Josep Irla a Sant Feliu de Guíxols, Aragonès va afirmar que «la pàtria són les persones i que, per això, volen «tenir totes les eines, assolir-les democràticament i reconeguts per la comunitat internacional». En aquest sentit, va dir que una nació «és molt més que una bandera»: «És un projecte de drets i llibertats on tothom es pugui sentir orgullós», va reblar.

Aragonès va recordar també que aquesta és la seva primera Diada com a president i que volia «retre homenatge» a una persona que va decidir «assumir responsabilitats» en els moments «més difícils». «Irla representa aquesta baula de la cadena que va resistir», va afirmar l’actual president de la Generalitat. En aquest sentit, Aragonès va dir que Irla «exemplifica» el compromís de perquè volem la independència del nostre país».

Durant el seu discurs, Aragonès va dir que una nació és «molt més» que una bandera i que una història sinó també un «projecte de futur de drets i llibertats on tothom se senti orgullós». En relació a això, va assegurar que per sentir-nos «completament orgullosos», cal tenir «totes les eines». «I aquestes eines es diuen república catalana», va remarcar.