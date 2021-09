La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va acusar ahir el PSOE de «boicotejar» el diàleg, però tot i això va mantenir que el seu partit assistirà a la taula de diàleg, tal com s’ha compromès. En una atenció als mitjans abans de la manifestació de la Diada, Borràs va assenyalar que Junts afronta la taula de diàleg amb un «escepticisme» que s’ha incrementat després del trencament de l'acord per l'ampliació de l’aeroport del Prat. En aquest sentit, va apuntar que no els «tremolaran» les cames per assistir a la negociació amb l'Estat -tal com havia assenyalat ERC- perquè així ho han acordat amb els republicans i perquè són «partidaris de resoldre els problemes polítics políticament».

Pel que fa a l’Onze de Setembre, la presidenta del Parlament va afirmar que la Diada serà reivindicativa fins que s'aconsegueixi la independència. «Cal una mobilització permanent perquè l'Estat no reconeix l'autodeterminació«, va demanar.

«Continua la repressió»

«No reconeix el dret a l’autodeterminació i continua amb la repressió contra l’independentisme», va afegir la dirigent de Junts. D’altra banda, Borràs va garantir que està al costat de tots els «represaliats» i que cal preservar el respecte per l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i protesta per aquells que xiulen als polítics, en referència a l’esbroncada a Oriol Junqueras.

Per la seva banda, la portaveu política de Demòcrates, Titón Lailla, va assegurar que a l’independentisme no l’ha d’aturar ni la «repressió« ni els «cants de sirena» que alguns es creuen amb el diàleg. «No hem de ser més, hem de ser més contundents», va destacar. La diputada de Junts va apostar per emprendre la via unilateral perquè Catalunya «ja es va autodeterminar» l’1-O.