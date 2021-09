Un altre Onze de Setembre, Òmnium Cultural va tornar a reunir la plana major del sobiranisme i, per primera vegada des del 2017, amb el seu president, Jordi Cuixart, al capdavant, fora de presó. Abraçades, crits d’independència i una llarga ovació van marcar un acte que va unir les diferents sensibilitats sobiranistes i que Cuixart va aprofitar per exigir que cada partit posi sobre la taula la seva proposta per concretar un full de ruta compartit sense cedir al «xantatge de la repressió».

Rebut amb el públic dret, Cuixart va pujar a l’escenari i, després de recordar els membres de la cúpula de l’1-O que segueixen a l’estranger, va cosir un discurs contundent en què va reclamar a la línia institucional que es reactivi i aparqui les seves diferències. «La millor proposta és la que fem entre tots, junts, com un sol poble. No renunciem a compartir-la, a discutir-la, perquè només així sortirem d’aquesta com a poble i com a nació», va assenyalar, enaltint la unitat i demanant que «ni els detalls, ni les discussions estèrils, ni els interessos de part» els distreguin en la redacció d’aquest nou full de ruta, per al qual va demanar que cada actor «posi sobre la taula la seva proposta sense por ni retrets per esmenar-la i discutir-la tant com faci falta».

Cuixart també es va pronunciar sobre la taula de diàleg i va etzibar que aquest fòrum només serà «efectiu» si s’aborda l’autodeterminació. «Els indults no serveixen per girar full ni paren la vulneració de drets fonamentals d’uns poders de l’Estat disposats a ignorar les Nacions Unides, Front Line Defenders, Amnistia internacional i desafiar la justícia europea i justificar la violència policial», va emfatitzar el president d’Òmmium.