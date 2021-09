La pandèmia encara és la pandèmia, però, per molt que ho sostingui l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, afirmant que «s’equivoquen els que creuen que aquests mesos marcats pel coronavirus han acabat amb la mobilització dels independentistes», que l’ambient d’ahir fos substancialment el d’anys enrere no és només culpa de la crisi sanitària. Girona va tornar a sortir al carrer un 11 de setembre. A la tarda, a Barcelona, es van reunir centenars de milers de persones, però, al matí, a Girona es va tornar a viure una d’aquelles diades d’abans del procés on la celebració institucional i la del carrer transcorren paral·leles. Sense trobar-se. Per un costat, al pati de la Diputació amb Marta Madrenas, com a alcaldessa de Girona, però exercint de portaveu de JuntsxCat, insistint que «tenim en un horitzó proper la llibertat com a poble», mentre Laia Cañigueral, com a delegada del Govern, però assumint la veu d’ERC, apel·lant a la «resiliència del poble català i a seguir treballant perquè ens queda molta feina per fer».

Puigdemontistes i republicans parlant d’unitat, però sense exercir-la; mentre a fora, a escassos minuts de la Diputació, es preparava l’acte de l’ADAC i el Forn que serviria de prèvia a la manifestació.

Dos mons, els del pati de la Diputació i els de bona part dels convocats a la plaça del Vi, cada dia més lluny un de l’altre. Potser, fins i tot, encara més allunyats del que ho estan JuntsxCat i ERC quan mentre Laia Cañigueral assegura que «el compromís del govern republicà és també el de la llibertat nacional a través de l’autodeterminació», Marta Madrenas puntualitza que «no podem seguir en el mentrestant, en què alguns sembla que s’hi troben còmodes, perquè l’opció més raonable, la més sensata, la més beneficiosa per a tots els ciutadans, és la independència».

Una «mani» com les d’abans del procés. De les que van d’un punt a l’altre. Sense performances. Amb menys gent que les dels últims temps, però també amb molta més que fa vint anys. Al voltant d’un miler de persones que van anar de la plaça del Vi a la plaça de l’U d’Octubre.

Una manifestació amb moltes cares clàssiques de l’esquerra independentista de Girona que, pel que fa als seus representants institucionals, no van a l’acte institucional de la Diputació on, a banda dels tres oradors Madrenas, Canyigueral i Miquel Noguer- també hi havia dos consellers - Roger Torrent i Gemma Geis-, l’exconsellera Dolors Bassas i el subdelegat del govern, el socialista garrotxí Albert Bramon, a qui Noguer va ser l’únic dels que va prendre la paraula que no es va «oblidar» de mencionar en les salutacions a l’inici dels respectius parlaments.