Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dues persones, una per desordres públics i una altra per atemptat a l'autoritat, en els incidents que es van registrar a la Via Laitena de Barcelona, davant l'edifici de Prefectura de la Policia Nacional, després de la manifestació independentista de la Diada.

Segons van informar fonts policials, cap a les 21.20 hores almenys dues persones constaven com a detingudes pels incidents, en què grups d'independentistes van llançar diversos objectes, pintura, pots de fum, tanques i van buidar un extintor contra els Mossos que custodiaven l'edifici policial.

Durant els incidents, com a mínim un manifestant va resultar ferit, així com vuit agents dels Mossos d'Esquadra, que van presentar lesions lleus.

En un primer moment, els Mossos van aconseguir dispersar els concentrats davant la Prefactura, poc després de les 20.00 hores, en enviar com a reforç una dotzena de furgonetes antidisturbis que han establert un doble cordó per blindar l'edifici de la Policia Nacional.

Els independentistes s'han anat replegant cap a plaça Urquinaona, per això, més de mitja hora després, els Mossos han començat a retirar el seu reforç policial davant la Prefectura de Policia.

Va ser llavors, cap a les 20.40 hores, quan desenes de persones es van tornat a concentrar davant Prefectura, on van llançar de nou alguns objectes i van activar diversos pots de fum.

Els Mossos hi van enviar furgonetes antidisturbis cap a Prefectura, si bé en aquesta ocasió, en comptes de blindar-se davant l'edifici, els agents van baixar dels vehicles i hanvan anar corrent cap als concentrats, que van tornar a replegar-se a plaça d'Urquinaona.