Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de dos homes ahir a a Tarragona. Pels volts de les dues de la matinada, la policia va rebre l’avís que s’havien sentit trets al voltant d’un domicili cèntric de la ciutat. En arribar-hi, van trobar un home mort per arma de foc en un pis i van iniciar un dispositiu de recerca per localitzar l’autor del crim. Durant aquesta recerca, en un carrer proper, van localitzat un home que coincidiria amb la descripció del presumpte autor, i que «va resultar mort per arma de foc», segons els Mossos, que mantenen obertes tres hipòtesis: un suïcidi, que hagués rebut un tret de la policia o bé que l’hagués disparat una tercera persona.