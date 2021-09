Del «president, posi les urnes» de Carme Forcadell al «president, faci la independència» d’Elisenda Paluzie han transcorregut dues consultes sobre la independència, una declaració unilateral d’independència fallida, un judici a la cúpula del procés i nou indults, sense oblidar la pandèmia del coronavirus.

Set anys de carril que per l’independentisme han de continuar amb una estratègia compartida que manca de línia institucional. I, malgrat la covid-19 i la desorientació sobiranista, en pugna per la via del diàleg encapçalat per ERC, la multitud va tornar als carrers amb motiu de la Diada per exigir fets contundents que avancin en la desconnexió de Catalunya de la resta de l’Estat espanyol.

Estelades al vol, 400.000 persones segons els organitzadors, 108.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, ​​van recórrer el centre de Barcelona disposats a no fer «ni un pas enrere» i convençuts del «ho tornarem a fer». Sota el lema Lluitem i guanyem la independència, l’ANC va tornar als clàssics amb una manifestació en moviment que va començar a caminar des de la plaça d’Urquinaona -símbol de les protestes contra la sentència del procés- i fins a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, passant per la Via Laietana.

Amb màscares i, en molts trams, sense possibilitat de mantenir la distància de seguretat, els manifestants van lluir cartells amb lemes com «Volem la independència ara», «Govern, compliu el vostre compromís: culminar la independència» o «La lluita dels 3.300 represaliats no és per l’aeroport».

La manifestació va començar amb una abraçada dels tres presidents que ha tingut l’ANC: Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Elisenda Paluzie, entre aplaudiments i crits d’independència. L’eufòria continguda d’alguns dels presos indultats es va desencadenar en una protesta a la qual no acudien des del 2017 a causa del seu empresonament. La capçalera, formada pels líders de les entitats sobiranistes, va arrencar la seva marxa a les 17.14 hores. Files enrere es van col·locar els membres de la Generalitat, inclòs el president Pere Aragonès, i les comitives dels partits independentistes.

Intent de frenar el recorregut

D’altra banda, un grup d’unes trenta persones amb el nom de DONEC PERFICIAM va intentar frenar la desfilada a l’altura de la plaça de Sant Jaume amb una pancarta en què es podia llegir «Prou traïdors» tot i que, després de calar dues bengales, van pactar amb el cordó de seguretat de l’ANC facilitar el transcurs de la manifestació.

Tot va seguir segons el previst i la multitud va arribar a l’avinguda del Marquès de l’Argentera quan la cua encara seguia fins a la plaça d’Urquinaona. Els Comitès de Defensa del Referèndum van acabar integrats dins de la marea i hi va haver incidents a l’altura de la Prefectura Superior de Policia.

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va instar el Govern a «deixar de mirar permanentment a l’Estat esperant concessions que no vindran mai», i va exhortar el president de la Generalitat, Pere Aragonès: «President, faci la independència».