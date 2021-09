Desena Diada des del salt d’escala independentista del 2012 i primera propera a la normalitat després de la pandèmia i l’indult als presos. I, com si fos un organisme viu, l’Onze de Setembre d’enguany ha ofert nous matisos que permeten albirar un canvi de cicle. Va haver-hi gentada, sí. Una multitud (entre 108.000 i 400.000 persones, segons la font) que segueix sense poder ser comparada amb qualsevol altra manifestació a Catalunya; és a dir, tot un èxit, i, alhora, uns números molt inferiors als dels inicis d’aquesta dècada que va començar l’any 2012. I alguna cosa que no es pot mesurar, però sí olorar o intuir: amb molta menys influència en l’agenda política.

Va ser la primera Diada que potser no va buscar tenir ressò més enllà de les fronteres. Despullada de la sensació que va presidir les manifestacions fins l’any 2017, que no era altra que la fe en què una concentració multitudinària, de rècord Guiness, empenyeria cap a una secessió més o menys immediata, va ser una jornada d’autoafirmació i una negació que l’independentisme s’hagi desmobilitzat. Però no es derivaran conseqüències polítiques del que es va viure ahir dissabte als carrers de Catalunya.

Amb el gairebé 52% del vot acumulat pels partits independentistes al febrer i a menys d’una setmana de reobrir les negociacions amb el Govern central per aconseguir una sortida al conflicte polític, reconegut per tots dos bàndols, la Diada no va ser un clam que pugui pressionar a l’Executiu de Pedro Sánchez, que tracta de posar sordina a la celebració de la reunió. Aquesta tasca, si d’això precisen els independentistes, haurà de recaure en els partits, singularment en ERC, mitjançant l’amenaça de no donar suport als Pressupostos.

Ahir va ser, sobretot, un dia de consum intern on es van poder apuntar els diferents vessants d’una atomització creixent en l’independentisme. Encara unitari i multitudinari, però amb diverses sensibilitats. Un retorn, en una certa forma, a les diades prèvies al 2012, on, a la mateixa plaça de Urquinaona, les diferents sensibilitats secessionistes marxaven juntes, però no barrejades. Això sí, amb unes xifres d’assistència multiplicades per 20.

Coneguda la divisió entre ERC i Junts arran de la utilitat de la taula de negociació i el paper de l’ANC com a capdavantera de l’unilateralisme, en la manifestació va cobrar protagonisme una escissió de l’Assemblea que, després d’intentar boicotejar la concentració, al final es va assumir que l’encapçalessin amb la seva pròpia pancarta, on es llegia un explícit Prou Traidors.

Donec Perficiam (així es diu l’escissió) a part, la unitat, en forma de crits i cors netament independentistes, es va mantenir durant la gran manifestació, però la divisió va aflorar en els altres actes del dia. Des dels xiulets a Oriol Junqueras al Fossar de les Moreres, la mitjanit del divendres, a les xiulades a les comitives dels partits independentistes, com a ERC, per part de secessionistes unilateralistes. Una mostres de rebuig que tampoc van tenir la contundència necessària perquè els republicans replantegin el seu full de ruta, que passa per la negociació. No va quallar, per tant, el missatge de la vigília de Pere Aragonès d’acumular «esforços» de cara a la taula de diàleg, però tampoc es va visualitzar una oposició clarament oberta. Va haver-hi un cert empat.

Aquesta lectura eminentment interna de la jornada la van verbalitzar tant Jordi Cuixart, com Elisena Paluzie en les seves intervencions. El president d’Òmnium, en la seva primera Diada des de 2017, després de tres anys i mig empresonat, va cridar a «continuar pressionant els partits i institucions. Als d’allí i, sobretot, als d’aquí, perquè tracin una estratègia compartida», va dir, abans de sentenciar: «Que es discuteixin, però s’ha de posar d’acord».

Paluzie es va dirigir, directament, al president Aragonès. Primer va asseverar que l’«autodeterminació no es negocia», en clara referència a la taula de diàleg. I, després, va clamar que «amb la gent no n’hi ha prou, es requereix lideratge polític». «Al Govern li exigim que deixi de fer concessions i que torni a tenir un projecte centrat en acabar amb el que va començar el 1-O», va afirmar.

I, per acabar, la presidenta de la ANC va parafrasejar a la seva antecessora, Carme Forcadell, quan li va dir a Artur Mas allò de «president, posi els urnes!». En la versió de 2021, amb un president republicà, la frase va ser: «President! Faci la independència!».

El debat de l’aeroport

Un canvi de cicle en la Diada que va permetre, fins i tot, que també entrés a debat un assumpte tan autonomista com el de l’ampliació del Prat. Després de la tradicional ofrena floral a Rafael Casanova, la consellera de Presidència va respondre a la ministra Raquel Sánchez, que, des de les pàgines d’El Periódico [del mateix grup editorial que Diari de Girona], havia afirmat que encara faltaven 20 dies per al 30, dia en què el Govern aprovarà el pla aeroportuari.

Laura Vilagrà va oferir reobrir converses sempre que l’Executiu respecti «l’entorn natural» de l’aeròdrom, però després del 30 de setembre, i amb calma. Fins i tot Paluzie va donar la seva visió del tema: «Voleu un aeroport hub?» va preguntar retòricament al Govern. I es va respondre: «Feu la independència».