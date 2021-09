Protecció Civil manté la prealerta del pla Inuncat per pluges, possibles tempestes i calamarsades per al que queda d’aquest diumenge. L’agència de la Generalitat ha informat que es poden superar acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts. La intensitat més gran de les precipitacions s’espera per a la nit, en un episodi que pot allargar-se fins a la mitjanit. En el període de pluges anterior, registrat a l’inici d’aquest cap de setmana, els xàfecs i les tempestes registrades el vespre de divendres i fins a la matinada van deixar fins a 68 litres per metre quadrat a Sabadell , 66,3 en algunes poblacions d’Osona i 65,7 a l’Alt Urgell, segons el Meteocat.

Les tempestes van afectar diversos municipis del Prepirineu, el centre de Catalunya i el prelitoral, on en diversos punts van caure més de cinquanta litres per metre quadrat. Fins a la nit de divendres, el telèfon d’emergències va rebre un total de 147 trucades relacionades amb les fortes pluges caigudes. La majoria d’aquestes trucades (53) procedien del Vallès Occidental i, d’aquestes, 37 de Sabadell, mentre que 36 més eren del Baix Penedès, la majoria (32) del municipi del Vendrell. Els Bombers de la Generalitat, per la seva banda, van rebre un centenar d’avisos a causa de la pluja.