Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió sexual múltiple a una dona major d’edat a Mataró, segons va avançar aquest divendres Mataró Audiovisual. Els fets van passar dimecres passat al barri de Cerdanyola de la capital del Maresme. Els Mossos han confirmat que estan investigant diversos homes en relació a l’agressió, tal com consta en la denúncia, tot i que encara sense precisar el seu grau de participació. Segons fonts veïnals citades per Mataró Audiovisual, els presumptes agressors són un grup de quatre persones, xifra que la policia no confirma.

Arran dels fets, tots els grups municipals de l’ajuntament van consensuar ahir un manifest conjunt de condemna i rebuig a la presumpta agressió. El consistori posa disposició de la víctima «tots els recursos necessaris per a la seva atenció i recuperació», i va manifestar la seva voluntat de «continuar treballant per aconseguir una ciutat lliure d’agressions i conductes sexistes». «La nostra ciutat no tolera cap mena d’agressió sexual, sexista o lgtbifòbica i treballa per tal d’eradicar-les», va assegurar a través d’aquest comunicat.