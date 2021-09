Un jove independentista va denunciar davant els Mossos d’Esquadra que dissabte a la tarda va ser agredit als voltants del Palau de la Generalitat de Barcelona. Segons va detallar la víctima a través de les xarxes, cinc «feixistes» el van atacar causant-li diverses lesions, entre elles al rostre, per dur una samarreta de l’ANC on es podia llegir Lluitem i guanyem la independència. El noi, que és militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), va presentar ahir una denúncia a la comissaria de Sant Celoni perquè «mai més cap persona torni a patir una agressió pels seus ideals». Ho va fer acompanyat del diputat de Junts al Congrés Josep Pagès, amb qui va gravar un vídeo per condemnar l’agressió i agrair el suport que ha rebut.

Pagès va denunciar a través de Twitter que l’atac va ser «per motius ideològics» i que va ser «anunciat i planificat». Davant d’això, el diputat va dir que «cal identificar els agressors i esvair el dubte de qui hi està implicat».

L’agressió va ser àmpliament denunciada a través de les xarxes socials per moltes persones. Entre elles la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va assegurar que està «horroritzada de veure que l’odi no té aturador» i va oferir tot el seu suport al jove. «No podia imaginar que quan ens hem trobat al començament de la manifestació acabaria així per a tu», va publicar.

En el moment de l’agressió el noi anava acompanyat del militant de Junts i activista Rai López, que va denunciar l’atac amb una fotografia on es pot veure com a la víctima li surt sang del nas. Fins a plaça Sant Jaume es va desplaçar una ambulància que va atendre el noi.

Per altra banda, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell va admetre que li van «doldre» els xiulets als líders independentistes durant la celebració de la Diada. «Em van fer mal i em van entristir moltíssim. A vegades penso amb quina autoritat moral aquestes persones diuen això a una persona que ha estat a la presó i s’ho ha jugat tot pel país», va afirmar en una entrevista a RAC1 en referència al president d’ERC, Oriol Junqueras. La també expresidenta de l’ANC es va mostrar «escèptica» amb la taula de diàleg amb el Govern central, però va defensar la negociació com una via per resoldre «conflictes polítics».

Per la seva banda, el vicesecretari Territorial del PP, Antonio González Terol, va exigir al Govern central que condemni els «atacs violents» que es van produir davant la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana durant la Diada. «On era ahir el ministre Marlaska quan els radicals atacaven la comissaria de policia a Barcelona?», va criticar González Terol. Paral·lelament, el president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va assegurar que les reivindicacions de l’independentisme «sempre acaben igual».