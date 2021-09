Una dona de 71 anys va morir i divuit persones van resultar ferides, entre elles tres en estat crític i una altra de greu, en un incendi ocorregut dissabte a la nit en un pis d’Olesa de Montserrat, que va obligar a evacuar tots els veïns de l’edifici.

L’incendi es va iniciar per causes que s’investiguen poc abans de les deu de la nit de dissabte, al primer pis del bloc situat al número 22 del carrer Jaume Duran, on les flames i el fum es van propagar per la façana i l’escala, cosa que va obligar a evacuar tots els veïns, 13 dels quals van haver de ser reallotjats per passar la nit.

A causa de les altes temperatures i l’intens fum provocat pel foc, va morir una veïna de 71 anys que residia al pis en el qual es va iniciar l’incendi, mentre que divuit persones més van resultar ferides.

Set dels ferits van ser traslladats a diversos centres hospitalaris, mentre que els altres van ser atesos i donats d’alta pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets, on van desplaçar catorze ambulàncies.

Els Bombers van rebre l’avís de l’incendi poc abans de les deu de la nit, de manera que van enviar catorze dotacions dels parcs de Martorell, Sant Feliu, Cornellà, Rubí, Igualada, Vilafranca i l’Hospitalet de Llobregat, que van estar treballant en l’extinció de foc i la revisió de l’edifici, que no pateix danys estructurals, fins a les tres de la matinada.

Un cop apagat l’incendi i atesos els ferits, els Bombers van inspeccionar l’edifici per comprovar l’estat dels pisos, mentre que l’arquitecta municipal també el va revisar i va concloure que no té danys estructurals.